Milan-Bakayoko, decisione presa: ecco il suo futuro | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrocampista francese dopo le dichiarazioni del presidente dell’Adana. Ecco la situazione

Il calciomercato in Italia si è chiuso martedì alle ore 20.00 ma molte squadre stanno continuando ad operare per riuscire a piazzare gli ultimi esuberi, in quei paesi dove è ancora possibile. Il Milan risulta così essere tra i club più attivi.

I rossoneri – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – stanno cedendo in prestito Marko Lazetic. Direzione Austria. In queste ore si sta, infatti, ultimando il suo passaggio all’Altach, squadra allenata da Klose, che occupa il decimo posto della Bundesliga.

Il Milan, in questi giorni, ha inoltre provato a cedere anche Tiemoué Bakayoko. Il francese non rientra da tempo nei piani di Stefano Pioli e già questa estate avrebbe potuto lasciare i campioni d’Italia. Tante squadre si sono fatte avanti per tesserarlo ma l’ex Napoli non è mai stato completamente convinto di lasciare il Milan.

Milan-Bakayoko, il futuro è scritto: il punto

E’ successo lo stesso questo inverno. Il giocatore negli ultimi giorni è stato vicino alla Cremonese e al Lione ma è stato soprattutto l’Adana Demirspor a muovere passi concreti. I turchi ci hanno provato, a più riprese, fino a ieri.

“Bakayoko – come raccontato dal presidente dell’Adana – si è recato a Casa Milan alle 2 del mattino per firmare. Mentre il Chelsea avrebbe risolto il contratto con il Milan per firmare con noi. Ma non sappiamo cosa sia effettivamente successo lì, dove ha rinunciato alla firma”, ha affermato il numero dell’Adana, Murat Sancak. E’ così sfumato definitivamente l’approdo in Turchia di Bakayoko.

Ad Istanbul il mercato chiude il prossimo 8 febbraio ma per il francese non appaiono esserci possibilità. Bakayoko – come appreso da Calciomercato.it – ha deciso di restare al Milan per aiutare la squadra e finire la stagione nel modo migliore possibile. Il club rossonero, fa trapelare la società, è contento di questa scelta. L’ Adana, con la massima professionalità, ha fatto di tutto per agevolare la trattativa in un clima di massima collaborazione. La telenovela Bakayoko scrive dunque il suo ultimo capitolo. Il francese rimarrà al Milan fino al prossimo 30 giugno, poi sarà addio.