Milan, addio immediato: Lazetic ai saluti | CM.IT

Momento fortemente negativo quello che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli. I risultati, così come le prestazioni, sono un lontano ricordo. Dal mercato di gennaio non sono arrivati aiuti, mentre in uscita qualcuno è pronto a muoversi

Il mese di gennaio del Milan è totalmente da dimenticare. La truppa di Pioli ha visto allargarsi a dismisura il margine di distacco dal Napoli capolista, fino a toccare il -15 attuale con annesso scivolamento in classifica alle spalle dell’Inter e in coabitazione con Lazio e Atalanta.

Nell’ultimo mese i rossoneri hanno anche perso in malo modo la Supercoppa Italiana ceduta ai rivali nerazzurri, senza contare un paio di sconfitte di proporzioni enormi arrivate di recente in campionato: lo 0-4 subito con la Lazio e il 2-5 interno per mano del Sassuolo. Al Milan servirà presto una scossa per non perdere di mano completamente la stagione, al netto di un calciomercato invernale che non ha portato in dote particolari rinforzi per Pioli. In compenso, sul fronte cessioni qualcosa ancora si muoverà, nonostante la chiusura del mercato trasferimenti in Serie A. Tra gli attaccanti c’è chi come il giovanissimo Marko Lazetic ha giocato pochissimo e dovrebbe andare a fare esperienza.

Calciomercato Milan, cessione in Austria: il futuro di Lazetic

C’è una cessione, ormai ultimata, da registrare in casa Milan. Il calciomercato in Italia si è chiuso martedì alle ore 20.00 ma in altri paesi, in giro per il mondo, è ancora possibile fare affari.

Così il club rossonero ha deciso di lasciare andare via, con la formula del prestito, Marko Lazetic. L’attaccante, arrivato un anno fa dalla Stella Rossa, per una cifra vicina ai quattro milioni di euro, è pronto a vivere una nuova esperienza, lontano da Milano e dall’Italia. Il giocatore di Belgrado, che lo scorso 22 gennaio ha compiuto 19 anni, è così volato in Austria per legarsi all’Altach, che si trova al decimo posto in classifica della Bundesliga.

L’affare, come appreso da Calciomercato.it, è ormai in dirittura d’arrivo ed è in attesa della fumata bianca che può arrivare già nelle prossime ore. La squadra del Vorarlberg è allenata da Miroslav Klose. Il tedesco, con un’esperienza anche in Italia con la maglia della Lazio, conosce molto bene Stefano Pioli, al quale riferirà i progressi del giovane calciatore. L’ex attaccante era stato a Milanello lo scorso anno per seguire da vicino il lavoro della squadra, poi, diventata campione d’Italia.

Solamente 8 minuti di Serie A e poi sporadiche apparizioni con la Primavera per Marko Lazetic, che è pronto a fare una nuova esperienza.