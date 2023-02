Mistero a Casa Milan: “Stava firmando, ci ha ripensato alle 2 di notte”

Lo sfogo del presidente su uno degli affari saltati nelle ultime ore di calciomercato per il Milan

Un mese di torpore, poi gli ultimi due giorni convulsi di calciomercato in Italia, che però non hanno portato a novità né a scossoni. Più che altro in uscita. Abbiamo seguito da vicino la questione Skriniar, che fino all’ultimo ha tenuto tutti col fiato sospeso.

L’Inter ha fatto le sue richieste, non accontentate, poi ha chiuso la porta alla cessione a gennaio, con l’impossibilità di trovare un sostituto. Situazione simile ovviamente per Nicolò Zaniolo, il giocatore più discusso sicuramente. Lui voleva il Milan, che però non ha mai potuto offrire condizioni favorevoli alla Roma. Nelle ultime ore ci hanno riprovato in Premier, ma anche in questo caso la formula non ha incontrato l’ok dei giallorossi. Il 22 è rimasto a Trigoria da separato in casa, ieri ha scritto una lettera aperta in cui si metteva a disposizione ma Mourinho e la proprietà al momento sono fermi. Poi la questione Amrabat, che ha provato a forzare la mano per andare via nelle ultime ore con destinazione Barcellona. La Fiorentina però ha detto ‘no’ in maniera chiara e netta visto che si trattava dell’ultimo giorno di mercato. Ma in casa Milan c’è stata un’altra vicenda complicata e per certi versi misteriosa.

Bakayoko, lo sfogo del presidente dell’Adana: “Ha rifiutato al momento della firma”

Maldini ha provato fino all’ultimo a liberare una casella, alleggerire la rosa e il monte ingaggi cedendo Tiemoue Bakayoko. Ma per il francese è stata una trattativa saltata dopo l’altra. Prima la Cremonese, poi il Lione e infine l’Adana Demirspor. Sembrava tutto fatto per il trasferimento in Turchia (col ritorno al Chelsea, proprietario del cartellino), invece l’ennesimo colpo di scena.

A spiegare la sua versione dei fatti è stato lo stesso presidente dell’Adana Murat Sancak attraverso i suoi social media: “La notizia che Bakayoko ha rinunciato alla firma con noi quando ha visto le nostre strutture è una totale bugia. Lui si è recato a Casa Milan alle 2 del mattino per firmare. Mentre il Chelsea avrebbe risolto il contratto con il Milan per firmare con noi. Ma non sappiamo cosa sia effettivamente successo lì, dove ha rinunciato alla firma”. Poi Sancak ha aggiunto altre dichiarazioni ad ‘A Spor’: “Hulk e sua moglie volevano venire, ma alla fine non ha lasciato il club. Invece la moglie di Luis Suarez ha detto no. E anche il fratello di Tiemoue Bakayoko ha causato dei problemi”. Insomma, la questione sembra chiusissima e il Milan sarà costretto a tenere, completamente fuori dal progetto, Bakayoko fino a giugno, quando finirà il prestito dal Chelsea.