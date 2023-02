Roma, Mourinho svela la scelta del turnover e non risponde a Zaniolo: “La proprietà è stata chiara”

Roma, le parole di José Mourinho nel post partita della gara con la Cremonese: ecco quanto riferito dallo “Special One”.

Ci si aspettava una Roma arrembante sin dal primo minuto ed invece i giallorossi escono con le ossa rotte dal confronto con la Cremonese. La compagine di Ballardini sbanca l’Olimpico e strappa meritatamente il pass per la semifinale di Coppa Italia. Il turnover iniziale varato da José Mourinho non ha assolutamente pagato, con lo Special One che ai microfoni di Mediaset non ha nascosto la sua delusione. Le parole del tecnico lusitano:

DELUSIONE ELIMINAZIONE – “Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie contro Napoli e Roma. La Coppa Italia è una competizione strana, che sfavorisce le squadre che non erano in Serie A come loro o che erano nella parte basse della classifica. Sono meritatamente in semifinale, complimenti a loro. Paghiamo per un primo tempo nostro veramente orribile di un livello molto basso. Due errori individuali, ma nel primo tempo abbiamo giocato male, mentre nel secondo tempo si è trattato di un errore fuori contesto. Dopo abbiamo avuto una buona reazione, con loro che si sono difesi con tanta gente. Noi abbiamo avuto poca fortuna, ma ci sta. Ho imparato a non piangere dopo una sconfitta e a guardare alla prossima partita. La nostra rosa fa fatica con le rotazioni, fa fatica a giocare tre partite in una settimana. Rimanendo su questa partita, il primo tempo merita che paghiamo con una sconfitta.

DIFFERENZE RISPETTO ALLA GARA DI NAPOLI – “Il calcio è così. Questo succede con le squadre top, immaginarsi con le squadre non top. A Napoli meritavamo un risultato completamente diverso, facendo una grande partita, per questo potevo dire di essere un allenatore orgoglioso, nonostante la sconfitta. Oggi non posso dirlo. Dico semplicemente che questa partita è finita, altri possono commentare e avere le reazioni che vogliono. Il mio lavoro è che tra tre giorni avrò un’altra partita da preparare e sono concentrato su questo.

TURNOVER – “Turnover? Questa è la classica storia del post partita. Quando prima della partita da due giorni responsi medici ti dicono che determinati giocatori sono in una zona di rischio con una partita il sabato che non ci permette di avere giocatori infortunati, ti fa pensare. Se oggi avesse giocato Paulo e fosse rimasto fuori per un mese avremmo potuto essere felici per la qualificazione, ma avremmo potuto perdere Paulo. La stessa situazione riguardava Abraham e Matic: avete visto come hanno terminato la gara a Napoli. Un po’ strano per me capire perché abbiamo giocato oggi e giochiamo sabato.

Mi dicono perché domenica c’è una partita di rugby domenica e lunedì non possiamo giocare perché il campo sarebbe stato distrutto.Se non cambio giocatori e si fanno male è un problema, se li cambio e la squadra non rende è un problema. Il dopo partita è sempre qualcosa di soggettivo. Preferisco essere oggettivo dicendo che abbiamo giocato male. Il primo tempo è stato orribile.

ERRORI? “Siamo una squadra e non voglio neanche caricare di responsabilità il giocatore A o B, abbiamo sbagliato tutti.

ZANIOLO – “La proprietà è stata molto chiara e non farà nessun tipo di commenti a riguardo.”