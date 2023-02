Pogba choc dopo l’ennesimo infortunio: “Ipotesi rescissione”

Prosegue il calvario del centrocampista francese, fermato da un nuovo fastidio muscolare nei giorni scorsi

Paul Pogba non sarà a disposizione per la gara di questa sera contro la Lazio. Il centrocampista francese, fuori da inizio stagione per un serio infortunio al ginocchio, era tornato lo scorso turno di campionato contro il Monza per la prima volta a disposizione di Massimiliano Allegri.

A causa di un indolenzimento ai flessori accusato dal calciatore, però, questa sera il tecnico toscano non potrà fare affidamento su di lui, come annunciato peraltro ieri in conferenza stampa. La Juventus, infatti, scenderà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. La vincente, poi, affronterà nel doppio incrocio in semifinale l’Inter, reduce dal successo dello scorso martedì contro l’Atalanta. Dall’altra parte del tabellone, invece, saranno Cremonese e Fiorentina a giocarsi l’accesso in finale.

Una competizione che, in virtù dei 15 punti di penalizzazione inflitti in campionato ai bianconeri, diventa quasi prioritaria tra gli obiettivi stagionali per la formazione di Massimiliano Allegri. In attesa di scoprire se il ricorso della Juventus verrà accolto o meno dal Collegio di Garanzia del Coni, il club si aspetta di centrare le semifinali di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus, rischio rescissione per Pogba dopo l’infortunio

Tornando a Pogba, invece, si è discusso parecchio del suo futuro sul mercato negli ultimi giorni.

Ai nostri microfoni, in occasione dell’ultimo giorno di calciomercato, a rassicurare i tifosi bianconeri ci aveva pensato l’agente Rafaela Pimenta, la quale – dopo la scomparsa di Mino Raiola – ha raccolto in ‘eredità’ la gestione sportiva del centrocampista francese. Nonostante le parole al miele nei confronti della Juventus, non sembra essere così saldo il futuro del ragazzo a Torino.

Il francese, tornato la scorsa estate in bianconero a costo zero dopo la scadenza con il Manchester United, ha siglato un contratto sino al giugno 2026. Secondo ‘Sportmediaset’, però, non è da escludere una risoluzione del contratto al termine di questa stagione. Al momento, va precisato, si tratta solamente di ipotesi a livello teorico, perché ovviamente sarà il rendimento dello stesso Pogba a decretare da qui a fine stagione il suo destino.