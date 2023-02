Nuovo infortunio, Pogba è “ai titoli di coda”

La stagione di Paul Pogba non è stata finora quella sognata dal calciatore, dalla Juventus e dai tifosi. I problemi fisici lo perseguitano e l’attesa per il suo debutto cresce, così come le critiche

Paul Pogba era arrivato alla Juventus in estate a parametro zero dal Manchester United tra l’entusiasmo generale di una tifoseria che attendeva il suo ritorno da tempo. L’attesa per rivederlo in campo si è però prolungata oltremisura a causa degli immancabili problemi fisici.

Ko sin dalla scorsa estate, il centrocampista francese ha dovuto anche saltare il Mondiale, così come tutta la prima metà di stagione con la maglia della Juventus. Rientrato in panchina per la gara persa col Monza, Pogba non ha ancora esordito e i problemi fisici non sembrano proprio dargli pace. “Pogba ha un indolenzimento ai flessori. Purtroppo quando un calciatore resta fermo tanti mesi, serve tempo”, aveva detto ieri in conferenza Massimiliano Allegri che ha anche parlato della necessità di attendere 2-3 mesi per rivederlo in piena forma. Niente Coppa Italia per lui che inizia a diventare un enigma da sciogliere.

Juventus, Pogba ancora ai box e Bonan si sbilancia: “Mi viene il sospetto che sia arrivato ai titoli di coda”

Pogba ha siglato con la Juventus un contratto lungo e molto oneroso fino al 2026, motivo per cui società, allenatore e tifosi sperano di rivederlo al pieno delle forze il prima possibile.

Nel progetto di Allegri il francese è una pedina importante per dare qualità e fisicità alla mediana, ma i suoi continui problemi hanno anche condizionato le scelte dell’allenatore. “Paul è sposato con la Juve, pensiamo alla Juve”, ha detto l’agente, Rafaela Pimenta, in esclusiva su TV PLAY a Calciomercato.it, nei giorni scorsi. Le rassicurazioni dovranno però arrivare anche in campo, dove il calciatore non si vede da troppo tempo.

La preoccupazione per il futuro di Pogba arriva anche dalle parole del giornalista di ‘Sky Sport’, Alessandro Bonan: “Non si capisce se sia sfortunato o logoro. Quando subisci infortuni importanti è possibile avere delle ricadute. Su questo non c’è dubbio. Mi viene il sospetto che sia arrivato ai titoli di coda”.