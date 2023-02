L’erede di Skriniar vale 30 milioni: doppia minaccia per l’Inter

Il club nerazzurro dovrà correre ai ripari la prossima estate a fronte dell’addio a costo zero del centrale slovacco

Saltata la cessione a gennaio di Milan Skriniar al Paris Saint Germain, l’Inter dovrà adesso cercare di recuperare sul piano mentale il forte difensore. Il ragazzo ha già comunicato alla società di aver firmato un pre-accordo con i francesi per la prossima stagione, ma fino a quel momento cercherà di dare il massimo per i colori nerazzurri.

L’appoggio arrivato nei suoi confronti nella giornata di ieri da parte della Curva Nord, in questo senso, potrebbe aiutarlo a venire fuori dal momento complicato attraversato negli ultimi giorni. Starà ovviamente poi a Simone Inzaghi decidere se e come schierare da qui a fine stagione Skriniar, a partire dalla sfida delicatissima di domenica sera nel derby contro il Milan.

Va infatti ricordato che lo slovacco, dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato dopo il rosso rimediato contro l’Empoli, ha saltato anche l’ultima gara in Coppa Italia contro l’Atalanta per scelta dell’allenatore che ha preferito escludere il ragazzo per allentare la pressione nei suoi confronti. Ad ogni modo, dopo aver blindato Darmian con un rinnovo ufficiale del contratto fino al giugno 2024, l’Inter dovrà presto rituffarsi sul mercato alla ricerca di un erede di Milan Skriniar per il reparto arretrato.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco fissa il prezzo di Pavard: servono 30 milioni

Uno dei profili che più stuzzica la fantasia dei dirigenti, come raccontato nelle scorse ore da Calciomercato.it, riguarda Benjamin Pavard.

Il difensore francese vorrebbe chiudere la sua avventura al Bayern Monaco la prossima stagione, dopo aver fatto trapelare al club di non essere propenso a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Stando a quanto riportato in Germania da ‘Sport1’, la società tedesca non ha comunque intenzione di fare sconti per il suo cartellino, che in Europa viene seguito con grande interesse da parte del Barcellona.

Per questa ragione, il Bayern Monaco partirà da una richiesta di 30 milioni di euro per la cessione di Pavard. L’Inter, che ha individuato nel francese il calciatore ideale per il sistema difensivo di Inzaghi, dovrà dunque fare i conti sia con l’ostile concorrenza del Barcellona, ma anche con una valutazione al di sopra degli standard economici nerazzurri.