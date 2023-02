Inter, c’è la firma del difensore: accordo UFFICIALE

Il club nerazzurro ha annunciato pochi minuti fa l’accordo raggiunto con il centrale di Simone Inzaghi

Dopo aver chiuso una finestra di mercato invernale senza alcun colpo, l’Inter è tornata a lavorare in vista dei movimenti della prossima estate. In questa direzione si inserisce perfettamente la firma ufficiale depositata nel pomeriggio per il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

L’Inter, infatti, ha dovuto assimilare il mancato rinnovo di Milan Skriniar, comunicato dal difensore alla dirigenza nei giorni scorsi. Il centrale slovacco ha già firmato un pre-accordo con il Paris Saint Germain e a fine stagione dirà quindi addio a costo zero. Nonostante i tentativi disperati del club francese di strappare già a gennaio il calciatore a titolo definitivo, alla fine non è stato possibile raggiugere un accordo con i nerazzurri sulla valutazione del cartellino.

Dopo aver incassato il no di Milan Skriniar alla proposta per il rinnovo, dunque, l’Inter ha subito accelerato le pratiche per blindare Matteo Darmian, anche lui come lo slovacco in scadenza di contratto al termine della stagione. Nel caso del difensore utilizzato negli ultimi incontri da Simone Inzaghi come terzo centrale al posto dello slovacco, si tratta ovviamente di una grande notizia per l’allenatore che lo considera un vero e proprio jolly per la sua squadra.

Calciomercato Inter, rinnovo Ufficiale: Darmian firma fino al 2024

In virtù dei numerosi contratti in scadenza entro fine stagione, l’Inter ha ufficialmente tolto dall’elenco dei possibili parametri zero il nome di Darmian.

Come annunciato dal club nerazzurro, infatti, l’ex Parma ha prolungato il suo contratto per un’altra stagione. Questo il comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024”.

Darmian vestirà dunque la maglia del club nerazzurro almeno per un’altra stagione, anche se non si esclude l’inserimento di un’opzione per il rinnovo automatico per un’altra stagione, com’era emerso dalle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul nuovo accordo tra il difensore e l’Inter.