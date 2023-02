La Premier League ‘straccia’ il mercato di gennaio: acquisti per oltre mezzo miliardo

Premier League nettamente regina del mercato invernale, il campionato inglese immette cifre folli nelle trattative: e non è ancora finita

E’ stato un calciomercato di gennaio che in Italia è stato, almeno fino a qualche giorno fa, piuttosto fermo. Ultime ore che come al solito potranno riservare qualche ribaltone poco prima del gong, ma, per quanto concerne il nostro campionato, con un volume d’affari abbastanza limitato. Ciò che invece non è decisamente avvenuto per quanto riguarda la Premier League, che, è proprio il caso di dirlo, non ha badato a spese.

I dati fotografano la situazione in maniera piuttosto chiara. Il campionato inglese ha speso più di tutti, per distacco, con un volume complessivo, per tutti gli acquisti finora effettuati, di ben 586,4 milioni di euro. Basti pensare che la seconda in questa speciale classifica, la Ligue 1 francese, per ora si è fermata a 73,9 milioni. Terza la Bundesliga a poco meno di 68 milioni. Non è stato un mercato da paperoni, anzi, nemmeno per la Liga spagnola, evidentemente condizionata dall’immobilismo, per varie ragioni, di Real Madrid e Barcellona: iberici all’ottavo posto con 24,4 milioni. La Serie A è soltanto decima con appena 19,4 milioni di euro spesi fino a questo momento. L’evidenza impietosa delle cifre sottolinea la difficoltà attuale del nostro movimento, che non scoppia certo di salute, anzi.

Premier League padrona del mercato, il Chelsea guida il plotone: Mudryk e non solo

Non li hanno di questi problemi, come detto, in Inghilterra, dove il mese di gennaio è stato all’insegna degli investimenti sfrenati soprattutto da parte del Chelsea. Con il nuovo proprietario Todd Boehly che sembra voler rinverdire i fasti dell’era Abramovich.

Mykhaylo Mudryk ma non solo: anche Badiashile, Madueke, Malo Gusto, Andrey Santos, Datro Fofana e Joao Felix, per la bellezza di 208 milioni di euro spesi fin qui. A seguire, i 49,3 milioni spesi dal Newcastle, di cui oltre 45 milioni per il 21enne Anthony Gordon dall’Everton. 49 milioni li ha messi sul tavolo anche l’Arsenal capolista, soldi quasi equamente divisi tra gli acquisti di Trossard e Kiwior. A seguire, i 42 milioni del Liverpool, per l’acquisto di Cody Gakpo, e i 41,2 milioni del Leeds, che oltre al prestito oneroso di McKennie si è portato a casa l’attaccante Rutter (28 milioni) e il difensore Wober (12 milioni). Il Bournemouth non è riuscito a portare a casa Zaniolo ma ha speso ugualmente oltre 33 milioni di euro, di cui 22 per il 20enne esterno offensivo Ouattara dal Lorient. ‘Solo’ 11 milioni spesi dal Manchester City (per il 20enne centrocampista Perrone dal Velez), la società più attiva è stata il Wolverhampton con 10 acquisti totali (per 38,5 milioni circa).

E non è ancora finita. Il Chelsea intende riprovarci nelle ultimissime ore per Enzo Fernandez, per un altro pezzo pregiato a tre cifre. Leeds e Roma parleranno di Zaniolo, con sviluppi tutti da seguire. E altro ancora potrebbe accadere, fino a stasera.