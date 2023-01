Skriniar diserta il Meazza, l’orgoglio di Inzaghi: “L’Inter è l’unica in Italia”

L’Inter batte di misura l’Atalanta grazie al gol di Darmian e conquista l’accesso per le semifinali di Coppa Italia. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Inzaghi e Gasperini

Un’Inter sul pezzo contro l’Atalanta. I nerazzurri di Simone Inzaghi disinnescano le bocche di fioco della ‘Dea’ e staccano il pass qualificazione per le semifinali di Coppa Italia, dove attendono la vincente del confronto tra Juventus e Lazio.

Malgrado la vicenda Skriniar – alla fine rimasto alla corte del tecnico piacentino e destinato così ad accasarsi al Paris Saint-Germain a parametro zero la prossima estate – la formazione campione d’Italia non si è lasciata distrarre grazie a una prestazione di sostanza e senza sbavature. Il difensore slovacco, beccato dalla Curva Nord, è stato ‘risparmiato’ da Inzaghi e non ha seguito il match di San Siro neanche dalla tribuna. Vedremo se nella stracittadina contro il Milan sarà al suo posto nel terzetto difensivo del mister nerazzurro, che intanto applaude i suoi per la convincente prova di questa sera al cospetto della temibile Atalanta: “Parlare di singoli è difficile, tutta la squadra ha fatto molto bene. E’ stata una bellissima serata, è una qualificazione meritata da parte dei ragazzi”, ha esordio Inzaghi in conferenza stampa.

L’allenatore dell’Inter prosegue: “Siamo orgogliosi di essere l’unica squadra italiana ancora in corsa in tutte le competizioni. Adesso dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche in vista del derby di domenica”. Sulle condizioni di Brozovic e Handanovic: “Spero domenica di averli entrambi. Negli ultimi giorni si sono allenati a pieno regime e senza avere problemi. Sugli obiettivi stagionali: “Senza questo Napoli, con 40 punti, l’Inter in un altro campionato sarebbe in piena corsa per lo scudetto. Complimenti al percorso che stanno facendo. Noi adesso abbiamo tanti impegni e dobbiamo cercare di fare il massimo da qui in avanti in tutte le competizioni”.

Inter-Atalanta, Gasperini dribbla Demiral sul mercato

Sensazioni diametralmente opposte in casa Atalanta. La ‘Dea’ stavolta delude, Gian Piero Gasperini ammette la serata poco felice della sua squadra: “E’ stata una partita difficile, è mancata la giusta aggressività. Probabilmente non siamo riusciti a recuperare bene dopo il match di sabato – spiega il mister bergamasco – L’Inter è una grande squadra, che ha gamba e qualità. Sicuramente c’è tanto merito loro questa sera. Dobbiamo fare tesoro dei nostri errori“. Gasperini tesse le lodi di Scalvini: “E’ un difensore, anche se per caratteristiche può fare bene pure a centrocampo quando cambia ruolo. Anche stasera è stato molto bravo”. Infine dribbling su Demiral, al centro dei rumors di mercato e nel mirino proprio dell’Inter per rimpiazzare eventualmente Skriniar: “Che giorni ha vissuto? Non lo so, dovreste chiederlo a lui”.