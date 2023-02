Dura presa di posizione di Leao: arriva l’annuncio sul rinnovo

Rafael Leao prende posizione sul rinnovo e il suo avvocato, Ted Dimvula fa un annuncio sulla trattativa con il Milan

Arriva la dura presa di posizione di Rafael Leao. Le continue voci sul rinnovo di contratto con il Milan (scadenza 2024) hanno stancato il talento portoghese che ha voluto fare chiarezza.

Lo ha fatto tramite le dichiarazioni del suo avvocato, Ted Dimvula, che a ‘Sky’ ha parlato in maniera molto chiara della trattativa con i dirigenti rossoneri. “Da settimane assistiamo ad un aumento di notizie fuorvianti e false su Leao. Queste informazioni diffamatorie hanno soltanto uno scopo: paralizzare il dialogo che c’è con la dirigenza del Milan per il prolungamento di contratto di Rafael”.

Il legale continua negando “ogni desiderio da parte del calciatore e del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione la prossima estate”. Anche perché – ha continuato Dimvula – “la priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare nel suo percorso di crescita e sviluppo in questa società e in questa città che ama così tanto”.

Calciomercato Milan, avvocato Leao: “Lavoriamo a soluzione”

Nessuna rottura quindi tra Leao e il Milan con l’avvocato che spiega come si sta “lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti”.

Le dichiarazioni del legale arrivano dopo il comunicato diramato ieri dalla società lombarda per smentire le notizie su una presunta rottura tra la dirigenza milanista e Leao. Nella nota il Milan affermava che “la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione” e smentiva il “presunto gelo tra le parti” definendo tale notizia “totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore”. Inoltre, la società nel comunicato chiariva che “prosegue il dialogo con Leao e il suo entourage in un clima sereno e professionale”. Una tesi ribadita oggi dall’avvocato del portoghese.