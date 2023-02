Disastro Skriniar, l’Inter ha imparato la lezione: Marotta cala il poker | CM.IT

Milan Skriniar lascerà a giugno a parametro zero l’Inter per approdare al PSG. La dirigenza nerazzurra corre ai ripari per gli altri big della rosa di Inzaghi

L’Inter a fine stagione darà l’addio a Milan Skriniar e i prossimi mesi rischiano di essere da separato in casa per lo slovacco dopo il mancato trasferimento già a gennaio sotto la Tour Eiffel.

Gestire gli ultimi cinque mesi ad Appiano Gentile del difensore (promesso sposo del PSG) non sarà facile per Simone Inzaghi, con l’ex Sampdoria escluso dalla lista dei convocati nel match contro l’Atalanta e contestato insieme alla società dai tifosi nerazzurri e nello specifico della Curva Nord. L’Inter non vuole commettere comunque lo stesso errore con altri titolari dello scacchiere del mister piacentino e ha messo le basi per le negoziazioni con i rispettivi entourage. Sul rettilineo finale c’è ormai Matteo Darmian, jolly ormai indispensabile per le alchimie di Inzaghi. L’ex Manchester United è una certezza in ogni ruolo e martedì ha firmato la rete decisiva che ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass qualificazione per le semifinali di Coppa Italia. L’intesa tra gli agenti del giocatore e la dirigenza interista è già stata trovata, con Darmian che presto firmerà un prolungamento biennale con l’Inter.

Calciomercato Inter, da Calhanoglu a Bastoni: i rinnovi dei big di Inzaghi

Ma non solo Darmian. Nelle prossime settimane – come raccolto da Calciomercato.it – Marotta e Ausilio incroceranno nella sede di Viale della Liberazione anche i rappresentanti di Hakan Calhanoglu, sempre più a suo agio e imprescindibile in cabina di regia vista l’indisponibilità di Brozovic.

Il turco ex Milan è in scadenza tra un anno e mezzo e l’Inter gli ha proposto un rinnovo fino al 2026. Ci sono ancora alcuni aspetti da definire, però filtra sempre più fiducia per la firma di Calhanoglu dopo i recenti contatti. In agenda prossimamente anche il summit con gli agenti di Alessandro Bastoni, con l’intenzione dell’Inter che è ben chiara: blindare uno dei gioielli più pregiati della rosa di Inzaghi. Le grandi di Premier League non hanno smesso di pensare al difensore della Nazionale azzurra, con Marotta che dovrà probabilmente alzare intorno ai 5 milioni di euro l’offerta di rinnovo fino al 2027 per evitare sorprese. I colloqui dell’area tecnica nerazzurra verteranno poi sul futuro di Dzeko e de Vrij. Il sempreverde bosniaco viaggia verso il prolungamento, a certificare una stagione finora da protagonista nonostante i 36 anni sulla carta d’identità. Più complicato invece l’accordo per l’olandese, contro l’Atalanta tornato sui livelli di un tempo. La partita è aperta, anche se le sirene provenienti da Premier e Liga non lasciano indifferente l’ex Lazio.