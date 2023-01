Il presidente sbarca in Italia: vuole Skriniar all’ultimo minuto

Ultime ore di mercato, accelerazione decisione per Skriniar: l’indizio che può sancire l’addio last minute dello slovacco all’Inter

Ultimo giorno del mercato invernale, che anche per il fronte italiano, che fin qui è stato se non dormiente, quasi, può regalare improvvisi fuochi d’artificio. Una delle situazioni più calde è naturalmente quella di Milan Skriniar.

Il difensore dell’Inter, come noto, ha rifiutato le proposte di rinnovo pervenute dalla società. L’addio è certo, occorre soltanto stabilire i tempi. Vale a dire, entro le ore 20 di stasera, cosa che permetterebbe ai nerazzurri di incassare qualcosa dalla sua partenza, o a fine stagione, a parametro zero. La richiesta del club milanese al Psg, club che da tempo è sullo slovacco e che ha messo sul piatto per lui un contratto notevole da 9 milioni a stagione, resta intorno ai 20 milioni di euro. Per ora, la situazione resta in bilico, con l’Inter che attende chiarezza nelle prossime ore, anche per un altro motivo. Ossia, l’impegno nei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro l’Atalanta di stasera alle 21. Non è un caso, che al momento Simone Inzaghi non abbia ancora diramato l’elenco dei convocati.

Inter, il Psg accelera per Skriniar: l’indizio per la chiusura dell’affare

C’è un dettaglio che potrebbe preludere all’effettiva chiusura dell’affare in queste ore. In Francia, si respira un certo ottimismo per l’arrivo di Skriniar entro il gong, per un motivo in particolare.

‘L’Equipe’ riferisce infatti l’arrivo in Italia di Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, per seguire la trattativa da vicino e dare probabilmente un input determinante. Presto, sapremo se Skriniar lascerà effettivamente l’Italia già in giornata. Intanto, come la nostra redazione ha raccontato in questi giorni, l’Inter è alla ricerca di un sostituto, condizione fondamentale per il via libera. Tra le ipotesi circolate, Djalò, Becao e Lindelof, ma non solo. Stanno salendo le quotazioni di Demiral, ma per il difensore turco il problema è la formula con l’Atalanta (guarda caso, avversario di stasera). Attenzione alla pista Erlic, con il Sassuolo che potrebbe aprire a un affare last minute a condizioni favorevoli.