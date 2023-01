Ribaltone in difesa: Inter di stucco, si offre in Spagna

Le ultime ore di calciomercato stanno portando qualche sorpresa soprattutto all’estero. Cancelo al Bayern Monaco: un arrivo che libera un difensore per la prossima estate

L’Inter è tra le società italiane maggiormente interessate alle ultime ore di calciomercato in virtù del caso Skriniar e dell’eventuale sostituzione (sempre meno probabile) dello slovacco, anche in vista dell’estate.

Simone Inzaghi – Calciomercato.itMerih Demiral sembrava l’obiettivo più alla portata da raggiungere per i nerazzurri nel caso in cui il numero 37 salutasse ora, opzione che però è ormai tramontata. Ancora più complesso sarebbe pensare di arrivare a Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern impiegabile sia da centrale che da terzino. Proprio il campione del Mondo transalpino, che nell’estate 2018 si mise in luce prima con lo Stoccarda e poi soprattutto con la Francia ai Mondiali, si ritrova ora a vivere una situazione molto particolare a Monaco di Baviera. Con l’arrivo di Cancelo alla corte di Nagelsmann, almeno nel ruolo di terzino destro, si chiuderebbe lo spazio per Pavard che ha peraltro anche il contratto in scadenza a giugno 2024 e piace al Barcellona.

Calciomercato Inter, Pavard nel mirino del Barcellona: Cancelo lo ‘spinge’ via

Come evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’ Pavard, che in passato era stato accostato a Inter, Milan e Juventus, è rientrato nel raggio d’azione del Barcellona proprio a causa di Cancelo.

Tra concorrenza, divergenze tattiche ed un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, Pavard è finito di nuovo sotto i riflettori. Il francese si è rifiutato di avviare trattative per il rinnovo. In questo contesto l’entourage del calciatore si è mosso proprio in chiave Barça. Ormai sono settimane che parlano con il club catalano in vista dell’estate: piace al Camp Nou per la sua versatilità e per il suo bagaglio di esperienza. Una situazione che ha visto un’accelerazione proprio a partire dalla questione Cancelo. Che sia ora, molto molto difficile, o più probabilmente in estate, Pavard è di nuovo nell’orizzonte culè. Ma, se non dovesse arrivare la chiusura, attenzione anche tra sei mesi al ritorno dei club italiani. E chissà che non possa tornare in gioco proprio l’Inter con l’addio di Skriniar.