Crisi nera per il Milan: Pioli ripensa a Bergamo e cambia strada

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa dopo il pesantissimo ko contro i neroverdi

Il Milan di Stefano Pioli esce con le ossa rotte da San Siro. I rossoneri sono stati umiliati dal Sassuolo, dimostrandosi deboli sia fisicamente che mentalmente.

Per il Diavolo è crisi nera e lo Scudetto è ormai un ricordo lontano: “Non vinceremo il campionato – afferma il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa -, ma possiamo ancora centrare la qualificazione in Champions League”.

Stefano Pioli, dunque, dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia e ad aver perso in Supercoppa Italiana, dice addio anche al campionato, scucendosi, di fatto, il tricolore dal petto.

Milan, rivoluzione in vista: l’annuncio di Pioli

Tutto il mondo Milan si aspettava che la squadra riuscisse a rialzare la testa, oggi con il Sassuolo. La missione da parte di Tonali e compagni è, però, fallita miseramente.

Domenica c’è il derby e bisogna fornire una prestazione davvero diversa. Pioli stavolta è davvero pronto a cambiare. Le sue parole in conferenza, non lasciano dubbi: “Facciamo fatica a livello mentale a reagire e ci sono dei problemi tattici evidenti. I giocatori non sono svogliati o disattenti, stanno vivendo un momento difficile. Sarebbe sciocco continuare per questa strada che non sta portando risultati. E’ chiaro che cambierò qualcosa. Ci sarà un mio intervento perché le cose che andavano bene tre settimane fa, ora non stanno funzionando. E’ una sconfitta pesante, che si avvicina a quella di Bergamo. Da lì ci siamo compattati”.

Pioli, dunque, appare intenzionato a presentare un nuovo Milan per sfidare l’Inter, domenica sera. Difficile, o praticamente impossibile, che il calciomercato possa dare una mano al tecnico. L’affare Zaniolo – come scritto su Calciomercato.it – alle condizioni della Roma resta praticamente impossibile. I giallorossi, che chiedono sui 30 milioni di euro, vogliono garanzie sull’acquisto, che il Milan adesso non può dare.

Impossibile, inoltre, che arrivi un portiere. E’ stata un’idea che ha accarezzato il club rossonero ma, alla fine, Maldini e Massara hanno deciso di puntare su Tatarusanu: “Abbiamo fatto questa scelta perché crediamo nel rumeno e perché Maignan sta recuperando dall’infortunio”, ha ammesso Pioli in conferenza stampa. In attesa, dunque, del portiere francese, che potrebbe tornare per il 14 febbraio, in Champions League, contro il Tottenham, come scritto su Calciomercato.it, bisognerà trovare una soluzione ai troppi gol subiti. Impensabile per una squadra che vuole lottare per i piani alti, prendere 18 reti in 7 partite dall’inizio 2023.