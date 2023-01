Rottura totale con Zaniolo: decisione drastica della Roma

Decisione drastica della Roma nei confronti di Nicolò Zaniolo: la rottura tra il giocatore, José Mourinho e il club è sempre più ampia

Poteva essere una favola, poteva diventare uno dei tanti grandi giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa e invece resterà un rimpianto. La storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma si sta concludendo in maniera triste e rumorosa.

Le ultime settimane sono state un escalation di situazioni complesse e complicate, che hanno portato molto probabilmente a superare il punto di non ritorno. La decisione di non prendere parte alla trasferta di La Spezia ha palesato quella che è la volontà del giocatore: trovare un altro club e lasciare la Capitale. Le parole di Mourinho in conferenza stampa, nella giornata di ieri, hanno accentuato la spaccatura e hanno evidenziato ancora di più quello che è il momento di Nicolò Zaniolo. Ora, poi, la società avrebbe preso un’ulteriore decisione riguardo al classe ’99: non si placa la polemica.

Zaniolo separato in casa: la Roma lo multa e lo esclude dall’Europa

In mattinata, dopo la conferenza di Mourinho, è arrivato uno striscione dei tifosi giallorossi all’indirizzo di Nicolò Zaniolo: traditore, questo il senso del messaggio e dell’umore dei tifosi.

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, la Roma avrebbe deciso di multare il giocatore e di escluderlo dalla lista per l’Europa League. Di fatto, quindi, Zaniolo sarà sempre di più un separato in casa per i giallorossi, con José Mourinho che è stato piuttosto chiaro riguardo al suo disappunto sulla situazione che si è creata.

Dalla Lista A uscirà Shomurodov, mentre dalla Lista B uscirà Tripi ed entrerà Tahirovic a pieno regime. Verranno inseriti, invece, Wijnaldum e Solbakken. In questi ultimi giorni immaginare un trasferimento di Zaniolo si fa sempre più complicato, anche se sarebbe la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Il Milan fino ad ora non ha concretizzato l’interesse con un’offerta a titolo definitivo per il classe ’99, mentre dall’Inghilterra solamente il Bournemounth si è presentato dalla Roma con un’offerta. Ora il rischio maggiore è che Zaniolo vivrà i prossimi mesi nella Capitale da separato in casa.