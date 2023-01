Roma, Pinto a valanga su Zaniolo: “Ci mette in difficoltà”

A pochi minuti dalla sfida tra Roma e Napoli, Tiago Pinto ha parlato della situazione legata a Nicolò Zaniolo

La sfida tra Roma e Napoli è certamente caldissima, ma a scaldare ancora di più l’ambiente di casa Roma è stato Tiago Pinto, che ha parlato della situazione legata a Nicolò Zaniolo.

Il dirigente giallorosso, intervistato da ‘Dazn’ nel pre-gara, ha così parlato della situazione legata al numero 22: “Nicolò ha fatto una richiesta alla società per andare via e con il procuratore abbiamo cercato di trovare una soluzione in ogni modo. La soluzione è arrivata, ma lui al momento non è contento di questa soluzione. Questa situazione ci mette in difficoltà. Non siamo una società che può cedere al ‘No’ di Zaniolo e prendere altri giocatori, abbiamo 48 ore, vediamo che succede, ma è una situazione difficile per noi e la società”.

Roma, Pinto non perde le speranze: “Ancora 48 ore”

L’offerta in questione, chiaramente, è quella del Bournemouth, con la Roma che ha pressato il giocatore per convincerlo a scegliere la destinazione inglese.

Una decisione che ha reso la Roma furiosa, come si è poi potuto evincere anche dalle parole dello stesso Pinto pronunciate nel pre-gara. La prima scelta del giocatore è sempre stata il Milan, ma per i rossoneri è impossibile sostenere le richieste formulate dal club giallorosso. Per questo la trattativa con il Milan si è arenata. Sembra quindi difficile che il classe 1999 possa lasciare la Roma se dovesse continuare a non cambiare idea in merito alla proposta Bournemouth.

Pinto però non chiude ad un possibile addio, anche se, appunto, manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato: “Abbiamo 48 ore sino a fine mercato. Io come da tradizione ci metto la faccia e ho ancora speranza. Gli interessi della Roma sono superiori a qualunque cosa e vengono prima di tutto”.