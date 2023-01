Accordo trovato per l’addio di McKennie: come cambia la Juventus di Allegri

Allegri in conferenza ha annunciato l’addio imminente di McKennie: ecco come cambierà la Juventus senza l’americano

L’avventura di Weston McKennie con la ‘Vecchia Signora’ è arrivata ormai al capolinea. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri in prima persona, durante la conferenza stampa di presentazione di Juventus–Monza.

Il tecnico livornese ha informato media e tifosi che l’accordo tra le società è stato trovato e che il trasferimento dell’americano al Leeds è sempre più vicino. Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, la distanza tra le due società si era ridotta sempre di più e ora è arrivato anche l’accordo. Dopo averlo utilizzato moltissimo in questa stagione, Massimiliano Allegri dovrà ripensare la propria squadra senza l’ex Schalke 04: ecco come cambierà l’undici bianconero nella seconda parte di stagione.

Allegri va oltre McKennie: ecco come cambierà la Juventus

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri ha, di fatto, congedato Weston McKennie dal mondo Juve: il tecnico livornese ha parlato anche di come cambierà la squadra nei prossimi mesi.

Allegri ha risposto anche alle domande sul dopo McKennie, escludendo qualsiasi tipo di rinforzo dal mercato: “Non ci saranno assolutamente rinforzi. Se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, abbiamo De Sciglio, abbiamo Soulé che può giocare anche da esterno. Cambieremo sicuramente anche assetto se ce ne sarà bisogno”. Insomma, la linea è stata ampiamente tracciata dal tecnico bianconero in vista della seconda parte di stagione.

La speranza del livornese è ovviamente quella di avere a disposizione con maggiore frequenza Juan Cuadrado, che nella prima parte di stagione ha avuto tanti problemi fisici e quando c’è stato non è sembrato brillante. Le alternative, qualora si dovesse restare sul 3-5-2, saranno De Sciglio (per un approccio più difensivo) e Soulé (per un’impostazione più offensiva della squadra). Quello che, però, sembra essere maggiormente nei piani di Allegri è il cambio di modulo, con il conseguente passaggio al 4-3-3: in questo caso, non ci sarebbe bisogno di un esterno a tutta fascia sulla destra. Il tridente composto da Di Maria, Vlahovic e Chiesa, per alcune partite, affascina parecchio i tifosi.