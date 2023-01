Juventus-Monza, Allegri: “Trovato l’accordo per McKennie”

La Juventus ospita il Monza all’Allianz Stadium per la sfida della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Le dichiarazioni alla vigilia del tecnico bianconero Massimiliano Allegri

Terza sfida stagionale tra Juventus e Monza dopo la gara d’andata vinta a sorpresa all’u-Power Stadium dai brianzoli al primo e storico successo in Serie A, mentre nella recente sfida di Coppa Italia sono stati i bianconeri a spuntarla nel finale grazie alla magia di Chiesa.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, complice la pesante penalizzazione di -15 in classifica, sono scivolati fuori dalla zona Europa e per l’occasione almeno per la panchina ritroveranno probabilmente sia Pogba che Vlahovic. Il tecnico bianconero interviene come di consueto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia dell’incrocio contro il Monza dell’ex Raffaele Palladino.

MONZA – “Ci arriviamo dopo due partite in cui abbiamo raccolto solamente un punto e dove abbiamo subito 8 gol. Su questo dobbiamo migliorare, perché ne avevamo subiti 7 in 17 partite e ne abbiamo subiti 8 in 2 partite, quindi dobbiamo tornare sulle vecchie abitudini. Affrontiamo il Monza che è una bella squadra, sarà una partita importante per tornare alla vittoria”

RINNOVO CONTRATTO – “Ho parlato con John Elkann nei giorni scorsi, ma non abbiamo parlato del rinnovo. Mi ha domandato come sta andando la squadra e poi credo in questo momento ci sono così tante cose da fare, non bisogna mai perdere di vista il campo perché ci sono tanti obiettivi da raggiungere”

INDISPONIBILI – “Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, mentre Chiesa non sarà a disposizione per un affaticamento al flessore della gamba operata. Questo è normale dopo 10 mesi i contrattempi possono starci, ma sarà una roba di due giorni, contro la Lazio ci sarà. Cuadrado ha anche lui un problema al nervo sciatico, ce l’ha un po’ infiammato e ha fastidio, ma anche lui sarà a disposizione per la Lazio. Bonucci è in ritardo di preparazione e per lui ci vorrà un pochino più di tempo. Mentre Pogba e Vlahovic sono a disposizione come De Sciglio”

MCKENNIE – “Se sarà a disposizione? Assolutamente no, perché è al centro di voci di mercato e quindi credo che la società abbia già trovato l’accordo con la società con cui dovrebbe andare McKennie e quindi domani è inutile avere a disposizione e farlo giocare”

DIFESA A 4 – “Domani difficilmente, perché avremo Chiesa e Cuadrado fuori. Difficilmente cambieremo assetto, perché è un assetto che ci ha portato a fare 38 punti in campionato. Poi cambiare non è un problema assolutamente”

GRUPPO SQUADRA – “Noi dobbiamo stare isolati da tutto e tutti. Dobbiamo essere concentrati su quello che abbiamo fatto fino ad ora e domani dobbiamo avere un senso di rivalsa contro il Monza. Le problematiche esterne non ci devono interessare, perché dietro c’è una società forte. Dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto in classifica, che sono 38 punti, sapendo che domani è una partita molto molto difficile”

RINFORZO – “Sul mercato non ci saranno assolutamente rinforzi. Se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, abbiamo De Sciglio, abbiamo Soulé che può giocare anche da esterno. Cambieremo sicuramente anche assetto se ce ne sarà bisogno, l’importante è che abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori”

POGBA E VLAHOVIC – “Stanno bene, hanno fatto dei buoni allenamenti e un buon test l’altro giorno. Vlahovic come condizione penso sia un po’ meglio di Pogba, ma Paul negli ultimi giorni è venuto un po’ avanti. Quando c’è un giocatore convocato vuol dire che è a disposizione per giocare, non hanno 60 minuti nelle gambe, ne avranno a dir tanto 30”

MOMENTO – “Noi quello che facciamo sul campo parte dal fatto che abbiamo fatto 38 punti, perché sennò sminuisci quello che abbiamo fatto fino ad ora. Noi dobbiamo difenderci sul campo, anzi attaccare

PAREDES – “Sta bene, ha già fatto una buona partita in Coppa Italia col Monza e domani potrebbe anche giocare”

McKennie – “È stato trovato l’accordo tra le società, poi non so se andrà in porto. Momentaneamente è un giocatore sul mercato e non mi sembra giusto portarlo in panchina domani”

CAMPIONATO FALSATO – “La mia opinione serve a ben poco. Noi in questo momento dobbiamo essere molto più concentrati di prima su quello che è l’aspetto calcistico, cercando di fare risultato già domani contro il Monza. Ci aspettiamo anche che i tifosi ci diano ancora di più una mano, dobbiamo essere un blocco granitico tra tifosi, squadra e società”

50 PUNTI NEL GIRONE DI RITORNO – “Voi pensavate che con tutte le assenze la squadra facesse 38 punti? È stato un girone d’andata bello, perché abbiamo fatto tanti punti e abbiamo lanciato tanti giovani che ora sono parte della squadra a tutti gli effetti, giocando anche titolari, quindi ci sono dei risvolti positivi. A chiacchiere siamo bravi tutti, quelli che rientreranno ora hanno ancora più responsabilità rispetto all’inizio perché dovranno essere più bravi di quelli che hanno fatto 38 punti”

ATTACCO – “Abbiamo una partita ogni tre giorni, se riusciamo a gestire bene le energie e i cambi durante le partite credo che potremmo trarne dei vantaggi. Dovremo cercare di arrivare in finale nelle due coppe, che non sarà per niente facile”