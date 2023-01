Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 28 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 28 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ampio spazio alle tematiche sia relative al campo, con le gare della 20esima giornata, che al calciomercato che impazza con gli ultimi giorni di questa finestra invernale. “Siamo la Juve” titola ‘La Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come Allegri ci creda al netto delle difficoltà di una rimonta (quasi) impossibile. In difesa del club anche in Europa, mentre McKennie va verso l’uscita. ‘Il rifiuto di Zaniolo, furia Roma’ in spalla, dove trova spazio la sfida tra Spalletti e Mourinho. In taglio alto Brozovic super asta: mercato boom. Il croato può essere ceduto: Barça, Chelsea e Real si preparano. Chiude il quadro il gran Premio Champions oltre alle sorti del Milan.

‘Dzeko anticrisi’ che giocherà al fianco di Lautaro per il ‘Corriere dello Sport’ che sottolinea anche il colpo di Nicola a Lecce e quello della Fiorentina sul mercato con Brekalo. In alto ‘Zaniolo in Premier, è lite con la Roma’. ‘Tuttosport’ si focalizza sulla Juve con un ‘ci siamo anche noi!’ in riferimento a Pogba e Vlahovic che scalpitano per la gara contro il Monza. Il ‘Toro per sognare con Ilic’ mentre su Lukaku ‘mi taglio l’ingaggio per restare’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 28 gennaio 2023

All’estero in Francia ‘L’Equipe’ si concentra sulla pallamano con ‘Magie Blues’ che campeggia in prima pagina, mentre ampio spazio al calcio c’è chiaramente su ‘As’ con Gil Marin che carica contro il Real Madrid e il titolo ‘Me Indigna’. Girona-Barcellona è invece una partita che vale il titolo di campione d’inverno.