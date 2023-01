Inter, caos Brozovic: Inzaghi interviene e fa chiarezza

Simone Inzaghi ha parlato pochi minuti prima il match contro la Cremonese, già fondamentale per il futuro nerazzurro: le parole su Brozovic e Lukaku

Periodo complicatissimo per l’Inter, reduce dal pesante ko interno contro l’Empoli che ha allontanato i nerazzurri dal Napoli ma mettendo in pericolo anche la corsa Champions. Tutto è ancora aperto, questo è ovvio, manca ancora un intero girone ma Lazio, Roma e Atalanta sono avversarie pericolose.

Anche la sfida contro la Cremonese di questa sera presenta parecchie insidie. I grigiorossi sono sì ultimi e ancora a secco di vittorie, ma hanno sempre dimostrato di essere vivi e hanno appena cambiato allenatore. Per Davide Ballardini, ex Lazio come Inzaghi, è l’esordio casalingo dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia col Napoli al Maradona e il pareggio in casa del Bologna. Un allenatore esperto che può mettere in difficoltà anche l’Inter. Nel prepartita della gara dello ‘Zini’, lo stesso tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. Gli argomenti trattati sono quelli più caldi, a parte Skriniar. Su Romelu Lukaku, Inzaghi ha parlato così: “Manca qualcosina per vedere il vero Lukaku, altrimenti avrebbe cominciato qualche partita in più. Sta lavorando bene, siamo fiduciosi, ha grande voglia di mettersi alla pari con gli altri. Non si è mai fermato, anche lavorando sopra qualche piccolo problema, sta facendo il suo decorso ma già oggi credo che possa darci una mano”.

Inter, Inzaghi su Brozovic: “Vi spiego come stanno le cose”

Altro tema dibattuto è la questione Brozovic e il suo rientro che slitta ormai da tempo. E che ha fatto aumentare il malcontento nella piazza (e non solo), soprattutto per il fatto che ha giocato tutto il Mondiale con la Croazia. Ma anche per la collaborazione con Milutinovic, consulente fisioterapista serbo a cui però si appoggia anche il Milan. Con qualcuno che ha storto il naso. A proposito del croato, Inzaghi ha parlato così: “Ha avuto dopo il Mondiale un problema importante al polpaccio e non è uscito sul campo. In questi giorni dovrebbe tornare a lavorare sul campo per vedere come riprenderà il decorso dell’infortunio. Gagliardini? Quando chiamato in causa ha fatto sempre il suo, mezzala di affidamento. Dobbiamo guardare partita dopo partita senza guardare gli assenti, perché con tutte queste partite c’è rischio di fare a meno di tanti giocatori importanti”.