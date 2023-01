Inter: il punto su Brozovic tra infortuni, mercato e l’ipotesi cambio ruolo

Marcelo Brozovic non è più incedibile. Quattro infortuni muscolari questa stagione e l’ombra del Barcellona che non se n’è mai andata. L’Inter è chiamata a fare le sue valutazioni

L’Inter sta pensando a una vera e propria rivoluzione. Nessuno è indispensabile, tutti sono sul mercato. La società nerazzurra vuole imparare dalla vicenda Skriniar ed evitare che altri giocatori partano a zero a scadenza di contratto.

Tra gli uomini sul mercato, strano a dirlo, c’è anche Marcelo Brozovic. Da sempre considerato uno degli imprescindibili della rosa nerazzurra, complici l’infortunio e l’impatto più che positivo di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play, ora il futuro del croato non è così certo. Anche perché dal giorno della firma sul contratto per il rinnovo fino al 2026, difficilmente siamo riusciti a vedere un Brozovic continuo.

Il primo infortunio stagionale risale ai primi di agosto, un fastidio al polpaccio, che però non ha creato eccessivi problemi all’Inter e al croato dato che il campionato non era ancora iniziato. Poi, dopo un buon avvio di stagione che lo ha visto andare in gol in due partite di fila (la rete del momentaneo vantaggio contro il Milan e quella che è valsa la soffertissima vittoria 1-0 contro il Torino) Brozovic non ha trovato pace. Il 25 settembre lesione parziale dei muscoli dell’adduttore sinistro per cui ha saltato in tutto nove partite. Il 13 dicembre nella semifinale persa con l’Argentina ai Mondiali in Qatar ha accusato un fastidio alla coscia e ora il croato si trova ancora ai box per una distrazione muscolare al soleo sinistro.

Al momento il centrocampista non è pronto per tornare in campo, motivo per cui non ci sarà nemmeno per la sfida di sabato alle 18 contro la Cremonese. La speranza di Simone Inzaghi è quella di averlo a disposizione per la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, a San Siro il 31 gennaio, e impiegarlo almeno nei minuti finali. Altrimenti, Brozovic farà di tutto per esserci contro il Milan.

Brozovic, tra mercato e valutazione di cambio ruolo

Che l’Inter abbia bisogno di fare mercato non è un segreto. Ed è proprio questo che potrebbe spingere i nerazzurri a pensarci nel caso il Barcellona dovesse tornare alla carica per avere il centrocampista, sia con uno scambio con l’ex rossonero Franck Kessié, che con un’offerta per il croato. La società nerazzurra avrebbe l’opportunità di fare cassa senza dover cercare un sostituto.

Calhanoglu nel ruolo di regista sta facendo molto bene, anche se ha un contratto in scadenza nel 2024 e a questo punto bisognerebbe impostare subito un rinnovo, e Asllani è in costante crescita e l’Inter vuole puntarci molto. Ipotesi remota, ma non da scartare, quella del cambio ruolo e di riportare Brozovic mezz’ala. A giugno le valutazioni, al momento nessuno è certo del proprio destino.