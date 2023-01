Brozovic, annuncio UFFICIALE: “L’Inter sa tutto”

L’entourage di Marcelo Brozovic rompe il silenzio sulle tanti voci che circondano il croato: “L’Inter è a conoscenza di tutto”

In questa stagione Simone Inzaghi non sta riuscendo ad avere a disposizione Marcelo Brozovic, uno dei pilastri dell’Inter che vinse lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte.

I tanti problemi del centrocampista croato ed i tempi di recupero che continuano a dilatarsi, poi, hanno favorito il diffondersi di voci su un possibile malessere del giocatore e su un suo addio al termine della stagione. ‘Brozo’ in tutto questo ha continuato a lavorare per rientrare in campo ed è stato vicino ai compagni di squadra, nei momenti di festa della Supercoppa e in quelli di maggiore tensione dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. Nella giornata di oggi, invece, l’entourage del croato ha rotto il silenzio e ha messo in chiaro la situazione.

Parla l’entourage di Brozovic: “Tutte le speculazioni mediche sono sbagliate”

Quando un giocatore sta fuori molto tempo, arrivano sistematicamente delle illazioni riguardo alla sua professionalità o alla volontà di battersi ancora con quella maglia. È quanto sta succedendo intorno a Marcelo Brozovic, ma questa volta il suo entourage ha voluto interrompere ogni speculazione.

Ai microfoni di ‘FcInterNews’, l’entourage di Brozovic ha dichiarato: “Marcelo non ha ricevuto nessuna cura medica e nessun trattamento senza la piena conoscenza e l’approvazione da parte dell’Inter“. Acqua sull’incendio che stava divampando intorno al centrocampista croato e sulla rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’entourage di ‘Epic Brozo’ ha rincarato la dose: “Proprio come è successo per le speculazioni sull’addio all’Inter di Marcelo nella scorsa stagione, anche tutte queste speculazione dei media sono sbagliate quest’anno”. Nessun caso Brozovic, quindi, nel capoluogo lombardo. “Sfortunatamente viviamo in un’epoca nella quale chiunque può scrivere rumors infondati sui media senza citazioni ufficiali dell’Inter o di Marcelo”.