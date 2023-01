Sabatini si scaglia contro il caso plusvalenze: “Mi sono sentito defraudato”

Dal mercato alla questione plusvalenze: Walter Sabatini a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha fatto il punto della situazione

Il weekend di Serie A è appena iniziato con le prime sfide della 20esima giornata. Un torneo che sta dominando il Napoli di Luciano Spalletti, esaltato anche dalle parole di Walter Sabatini.

L’ex dirigente della Roma ha toccato diversi argomenti ai microfoni di Calciomercato.it in diretta su TvPlay: “Il cammino è trionfale in tutti i sensi”. Poi su Kvaratskhelia e Dybala: “Sono la gioia del calcio. Dybala al Napoli? A volte le società devono fare delle scelte, e in questo caso è stata fatta una scelta anche economica. E’ vero che era a parametro zero ma aveva anche uno stipendio che il Napoli non voleva sostenere. L’idea e i comportamenti di di De Laurentiis sono lodevoli e giusti. Li condivido”.

Spazio anche al caso plusvalenze: “Non è uno spot per il calcio. Un po’ mi ha infastidito. Capisco che a volte si annega e per non annegare si cerca ogni strumento. Però non mi è piaciuto. Per certi versi ha falsato alcuni campionati. Nel frattempo che tu maturi debiti rinforzi la squadra ai danni di chi non lo fa. Da un punto sportivo è una cosa che non sopporto. Mi dà fastidio perché noi abbiamo perso campionati a 87 punti. Dopo magari hanno pensato di metterla a posto con le plusvalenze fittizie, anche se oggi deve ancora essere provata questa cosa. E’ ancora in fase di istruttoria. Ci sono ancora dubbi. Non è ancora il caso di stilare una condanna ma sono molto infastidito. Mi sono sentito defraudato”.

Calciomercato, da Zaniolo a De Ketelaere: parla Sabatini

Dal punto di vista del mercato il focus è su Nicolò Zaniolo, con l’accostamento al Milan che però non è arrivato a soddisfare le richieste della Roma, sia sulle cifre né per la formula dell’operazione.

Sabatini in merito a Zaniolo ha evidenziato: “Deve trovare un equilibrio interiore che non ha ancora, ma ha tutto il tempo. E’ un giocatore forte. Si fa prendere molto da stati d’animo che non controlla. Ma col tempo migliorerà e diventerà il campione che è. Equilibrio al Milan? Il Milan è garante per i propri giocatori. Li mette nella condizione di rendere al massimo e fare risultati. Sarebbe un ottimo approdo. Meglio dei rossoneri non c’è niente per Zaniolo. O meglio, c’era la Roma. Se fossi in lui ci penserei bene prima di andarmene, ammesso che sia lui a volersene andare”. C’è spazio anche per Skriniar: “L’ho portato personalmente all’Inter. E’un giocatore che tutti vorrebbero. Questa situazione non giova alla sua immagine. Non è che se non si trova l’accordo, il calciatore deve finire sul banco degli imputati: è una legge di mercato”.

Infine tra un retroscena e l’altro Sabatini ha anche detto la sua su De Ketelaere: “E’ un ottimo calciatore. Ha forza, anche se a volte non sembra, ha un bel piede. S’è scontrato con un calcio virile, che non si gioca in Belgio o in Olanda ma non significa che sia un brutto calciatore”.