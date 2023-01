Accordo trovato per Ounahi: la destinazione è decisa

Non arriverà in Italia il talentuoso marocchino Azzedine Ounahi che era stato nel mirino del Napoli nelle scorse settimane. Accordo con una big francese

Tra i talenti più interessanti derivanti dallo scorso Mondiale in Qatar c’è senza dubbio anche Azzedine Ounahi, centrocampista che col Marocco ha rubato l’occhio a suon di prestazioni convincenti e di grande personalità.

Il classe 2000, come vi abbiamo più volte raccontato in questi lidi, era anche nel mirino del Napoli da prima del Mondiale, senza però mai trascurare gli ostacoli portati sia dalle richieste dell’Angers, proprietario del cartellino, che da una concorrenza ricca e spietata. Calciomercato.it vi ha evidenziato, nei giorni scorsi, di una trattativa con gli azzurri che però è poi finita in standby. Il Napoli, dopo gli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, non ha a disposizione ulteriori slot per tesserare giocatori extracomunitari nel corso di questa stagione, motivo per cui l’affare avrebbe comunque previsto una permanenza in prestito in Francia. Niente di tutto questo però, perchè Ounahi in Ligue 1 ci resterà, ma per cambiare squadra proprio all’interno del campionato francese. Il marocchino classe 2000 si prepara infatti ad intraprendere una nuova avventura.

Calciomercato, niente Napoli per Ounahi: accordo col Marsiglia

Sfumato Ilic il Marsiglia ha deciso di lanciarsi infatti su Ounahi, ed arrivano conferme su un accordo trovato tra la proprietà dell’OM e quella dell’Angers, che si prepara così a salutare il proprio gioiellino.

Il marocchino così facendo resterebbe ancora in Ligue 1, campionato che conosce bene, permettendo ai bianconeri di fare cassa. L’Angers però dal canto suo ha una stagione complicatissima da provare a raddrizzare vista la drammatica situazione di classifica che li vede ultimissimi con soli 8 punti ed un distacco di 7 dalla zona salvezza. Decisamente più rosea la situazione del Marsiglia che invece offrirebbe ad Ounahi una lotta alle posizioni Champions.