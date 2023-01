Niente Zaniolo né Ziyech, scelto il colpo last minute del Milan

Il Milan di mister Pioli potrebbe mettere a segno un importante affare last minute nei prossimi giorni: da Zaniolo a Ziyech, c’è il verdetto

Sono ore abbastanza calde in casa Milan sul fronte calciomercato. Tra pochi giorni chiuderà la sessione invernale e non vanno esclusi a priori possibili colpi di scena, nonostante di tempo a disposizione ne sia rimasto poco ormai. Attenzione, in particolare, alla situazione che riguarda Nicolò Zaniolo, obiettivo dei rossoneri in entrata.

Il ‘Diavolo’ si è mosso concretamente per l’attaccante di proprietà della Roma – che desidera abbandonare la nave giallorossa -, ma senza avanzare una proposta ufficiale. La società meneghina, dal canto suo, avrebbe offerto una cifra sui 22 milioni di euro con bonus, con la formula del prestito con obbligo condizionato. Condizioni che si scontrano nettamente con la volontà dei Friedkin e Tiago Pinto, che chiedono almeno 30-35 milioni di euro e un obbligo di riscatto sicuro.

Ora, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il Milan si sta allontanando, mentre prende quota la pista Bournemouth. Gli inglesi, al contrario dei rossoneri, sono in grado di soddisfare le richieste della Roma e hanno già presentato una proposta ufficiale ritenuta congrua. La compagine romana, inoltre, è in forcing su Zaniolo al fine di spingerlo ad accettare tale destinazione, dato che l’esterno classe ’99 preferirebbe un’altra soluzione. Lo scenario in questione invoglia nuovamente il club di Via Aldo Rossi a tentare il colpo Ziyech, il quale piace pure ai giallorossi per sostituire Zaniolo appunto.

Calciomercato Milan, il colpo last minute è Asensio: decisione presa

Ma Paolo Maldini e Frederic Massara monitorano anche altre piste allettanti. In tal senso, sul nostro profilo Telegram quest’oggi abbiamo sottoposto gli utenti ad un sondaggio, chiedendo loro su chi dovrebbe puntare il Milan per un affare last minute.

Le opzioni erano lo stesso Hakim Ziyech, Marco Asensio, Allan Saint-Maximin e Adama Traoré. A vincere la contesa è lo spagnolo di proprietà del Real Madrid, che batte il marocchino in forza al Chelsea per pochissimi voti (34% contro 32%). Il terzo posto, invece, se lo aggiudica l’attaccante del Newcastle (22%), mentre l’ala ex Barcellona si piazza ultima con solo il 12% dei voti totali.