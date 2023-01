Intreccio Simeone-Inzaghi: la Juve rimane a mani vuote

Doppio ribaltone in panchina che cambia gli scenari: è l’obiettivo numero uno sul mercato, la Juventus adesso trema

Stagione finora da dimenticare per l’Atletico Madrid, fuori anche dalla Coppa del Re dopo il ko ai supplementari nel derby contro il Real di Carlo Ancelotti.

Diego Pablo Simeone si lecca le ferite e non parla di fallimento a fine partita davanti ai microfoni, ma deve digerire la seconda eliminazione stagionale dopo la prematura uscita di scena ai gironi e il fallimento in Champions League. Il futuro del ‘Cholo’ sulla panchina dei madrileni è sempre più a rischio e a fine stagione dopo dopo ben dodici anni potrebbe dire addio e salutare i ‘Colchoneros’. La dirigenza e il presidente Cerezo non sono soddisfatti dei risultati del rendimento della squadra, con il numero uno dell’Atletico che starebbe pensando ad un passibile ribaltone in seno alla guida della prima squadra. Simeone, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 ad oltre 20 milioni di euro all’anno, spesso viene accostato all’Inter e potrebbe stuzzicare la fantasia di Zhang e Marotta in caso di benservito a fine stagione a Simone Inzaghi, anche se l’oneroso ingaggio dell’argentino resta uno scoglio per la proprietà nerazzurra.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres si allontana: all’Atletico con Luis Enrique

Intanto Cerezo riflette sul futuro Simeone e avrebbe già in canna il sostituto in caso di effettiva separazione a fine stagione con il ‘Cholo’.

Come riporta la testata ‘El Nacional’ nei desideri dell’Atletico Madrid ci sarebbe Luis Enrique, dopo il Mondiale esonerato dalla guida tecnica della Spagna. L’ex Roma e Barcellona sarebbe così il principale favorito a raccogliere l’eredità di Simeone se si consumasse il divorzio tra l’argentino e i madrileni la prossima estate. Ma non finisce qui. Sul mercato, con Luis Enrique in panchina, l’Atletico Madrid punterebbe su uno dei pupilli del tecnico: Ferran Torres. Il fantasista non ha continuità al Barcellona, mentre in Nazionale era uno dei titolari inamovibili del tridente offensivo dell’allenatore murciano, per il quale si parla già di un preaccordo. Sicuramente una cattiva notizia per la Juventus, visto l’interesse del club bianconero sul mercato per Ferran Torres soprattutto in caso d’addio in estate di Angel Di Maria alla ‘Vecchia Signora’.