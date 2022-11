CM.IT | Ferran Torres-Juve a gennaio: ecco come stanno le cose

Nuovi rumors sul futuro di Ferran Torres: la situazione in vista del calciomercato invernale. Ecco come stanno le cose

“La sosta arriva al momento giusto perché ci permetterà di recuperare gli assenti nelle migliori condizioni. Giocheremo ogni tre giorni, giovedì e domenica, in Europa League cercheremo di arrivare in fondo e ci sarà bisogno di tutti. Le sostituzioni diventeranno determinanti, la qualità durante la partita può fare la differenza”.

“Dopo la sosta sarà un’altra Juve“. Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri dopo la vittoria nello scontro diretto con la Lazio di Maurizio Sarri. I bianconeri hanno scalato la classifica portandosi al terzo posto, ancora a -10 dal Napoli capolista. L’obiettivo, più o meno dichiarato dai protagonisti, è la rimonta scudetto, e oltre ai tanti recuperi dall’infermeria una mano potrebbe arrivare anche dal calciomercato invernale. Sono già diversi i nomi accostati al club bianconero: nelle ultime ore, in particolare, si è tornato a parlare anche di Ferran Torres. Il talento spagnolo ha di fatto perso il posto da titolare nel Barcellona di Xavi e nelle ultime settimane si è discusso di una sua possibile partenza tra gennaio e giugno. L’ex Valencia è stato accostato anche ai bianconeri, e al Milan.

Calciomercato Juventus, la situazione di Ferran Torres

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Ferran Torres non ha alcuna intenzione di lasciare il Barcellona, soprattutto nel mese di gennaio e nella prossima sessione invernale. Non ci sono stati contatti con la Juve e la sua volontà è quella di restare al Barça per confermarsi ed affermarsi nuovamente come un giocatore importante anche nella rosa di Xavi. La porta, almeno per il momento, è dunque serrata e di fatto chiusa. Salvo sorprese, Ferran Torres a gennaio resterà un calciatore blaugrana.