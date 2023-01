Inter, affare Skriniar: il Psg fa saltare il banco, mossa a sorpresa

Calciomercato Inter, tempi serrati per Skriniar: il blitz del Psg arriva subito. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia.

La sconfitta rimediata contro l’Empoli ha contribuito a dissipare parte di quell’entusiasmo contagioso che si respirava in casa Inter dopo il successo in Supercoppa contro il Milan. Il goal di Baldanzi ha frenato nuovamente la corsa dei nerazzurri in Campionato, ora a distanza siderale dal Napoli capolista.

In queste frenetiche ore della sessione invernale di calciomercato, poi, l’Inter deve sbrogliare anche altre situazioni. Il rebus Skriniar, ad esempio, continua a tenere banco senza soluzione di continuità. Il difensore slovacco non ha rinnovato il suo contratto con i meneghini in scadenza nel 2023, alimentando nuove voci. Le esternazioni dell’entourage dell’ex difensore della Samp non sono passate inosservate. Il pressing del Psg è di quelli importanti, con i francesi che sarebbero pronti ad uscire allo scoperto già nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, rebus Skriniar: il Psg fa sul serio, le ultime dalla Francia

Secondo quanto riferito da footmercato.net il Psg sarebbe intenzionato ad ingaggiare Skriniar già a gennaio. I parigini intendono accelerare i tempi, al punto che Nasser Al-Khelaifi in persona avrebbe cominciato a prodigarsi in prima persona per favorire il via libera dell’operazione in tempi relativamente brevi. Sarà comunque una corsa contro il tempo, visto che la chiusura del gong delle contrattazioni è sempre più vicina.

Come vi abbiamo riferito, infatti, per esigenze di bilancio il Psg preferirebbe chiudere l’operazione in estate. Un’opzione caldeggiata anche dallo stesso Skriniar, punto di riferimento importante dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Staremo a vedere quello che succederà, anche perché i tempi per imbastire l’operazione sono ristrettissimi, al netto degli impegni ufficiali in programma questo week-end. Marotta comunque non ha alcuna intenzione di fare sconti, con l’Inter che chiede 20-25 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Solo un’offerta importante da parte del Psg potrebbe far vacillare le certezze dei nerazzurri, che a quel punto sarebbero obbligati ad intervenire nuovamente sul mercato per puntellare il reparto. Si prospettano ore assolutamente palpitanti.