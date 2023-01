Disposti a tutto, la Roma ha un alleato in più per Ziyech

Con Zaniolo che potrebbe lasciare, la Roma va a caccia di un sostituto: c’è l’assist del Chelsea per arrivare a Ziyech

Si preannunciano giorni intensi per la Roma. I giallorossi, attesi domenica dal big match contro il Napoli, fanno i conti anche con la questione che riguarda Nicolò Zaniolo.

Il calciatore si è messo fuori dal progetto capitolino e potrebbe andare via già in questa finestra di mercato. Il Milan si è interessato a lui attraverso degli intermediari, pronto a presentare una offerta da 22 milioni più bonus per un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Come raccontato da Calciomercato.it, questa formula non trova il gradimento della Roma che vuole cedere Zaniolo a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto non condizionato.

C’è inoltre da trovare l’accordo anche sulla cifra visto che i capitolini non sembrano volersi smuovere dalla richiesta di 35 milioni di euro. Ci sono da registrare anche interessamenti dalla Premier League (Newcastle e Tottenham) anche se Zaniolo preferirebbe restare in Italia, come raccontato dalla nostra redazione. In tutto questo la Roma va a caccia di un eventuale sostituto ed è tornato in auge il nome di Ziyech, già in orbita giallorossa prima di finire al Chelsea.

Calciomercato Roma, dal Chelsea corsia preferenziale per Ziyech

Proprio i Blues sarebbe degli alleati inaspettati per la Roma nell’affare Ziyech. Stando a quanto riferisce il ‘Sun’, infatti, la società londinese garantirebbe una corsia preferenziale ai giallorossi per l’acquisto dell’esterno marocchino.

Una scelta fatta per evitare il suo trasferimento in una squadra inglese: sempre secondo il tabloid ci sarebbero Tottenham e Newcastle sul 29enne ex Ajax. Si tratta dei stessi club interessati anche a Zaniolo in un intreccio che potrebbe vedere il calciatore italiano trasferirsi al Milan e la Roma sostituirlo proprio con Ziyech.

Il Chelsea, pur di evitare di cedere il marocchino in Premier, sarebbe disposto ad aspettare anche le ultime ore di mercato, dando il tempo alla Roma di definire la cessione di Zaniolo, condizione vincolante per andare all’assalto poi del 29enne di Dronten.