Calciomercato Milan, non solo Zaniolo: colloqui per il doppio colpo

Non solo Zaniolo, il Milan si muove in queste ultime ore di mercato: colloqui in corso per un possibile doppio colpo

Un mercato povero di colpi e di affari, almeno sul fronte italiano. La Premier League ha monopolizzato il mercato di gennaio con acquisti faraonici e colpi provenienti da ogni campionato. Il Chelsea, in particolare, è stato super protagonista.

Ora però, almeno sul fronte italiano, il Milan prova a recitare un ruolo importante in questo finale di mercato. I rossoneri stanno attraversando un periodo di difficoltà culminato con la sconfitta in Supercoppa Italiana e sono chiamati a rispondere sul campo, anche per accorciare le distanze dal Napoli. Nel frattempo però il club rossonero lavora anche sul mercato. Ad inizio gennaio Maldini aveva annunciato come non ci sarebbero stati colpi, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore. In primis per quello che è il discorso legato a Zaniolo, con il giocatore in uscita dalla Roma e con il Milan particolarmente interessato.

Milan, tentativi per Pulisic e Loftus-Cheek

I rossoneri però avrebbero individuato una possibile alternativa al calciatore della Roma, visto che si sarebbero già attivati per Christian Pulisic.

Lo statunitense non è un nome nuovo in ottica Milan: il club rossonero pensa a lui da diversi mesi, anche in ottica di un possibile addio di Rafael Leao. Secondo ‘Daily Mail’, il club rossonero avrebbe già iniziato i primi negoziati con il club inglese, ma il Chelsea avrebbe già comunicato di non voler cedere il giocatore almeno in questa sessione di gennaio. Pulisic, per cui si è parlato anche di Roma proprio nel caso in cui Zaniolo dovesse approdare al Milan, sta guarendo da un infortunio e il club non vorrebbe cederlo prima del rientro dall’infortunio. Una chiusura però temporanea, perché il Chelsea non chiude del tutto le porte ad un addio. Un segnale magari per la prossima sessione di mercato.

Pulisic però non sarebbe l’unico nome in forza al Chelsea a cui il Milan starebbe pensando. I rossoneri infatti sono molto interessati anche a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista sta trovando poco spazio sotto la gestione di Potter e il Milan sta guardando anche a possibili innesti in mediana. L’avventura di Bakayoko al Milan è ormai agli sgoccioli e la duttilità dell’inglese, centrocampista tecnico e fisico, potrebbero fare molto comodo a Pioli. Una settimana alla fine del mercato: qualche sorpresa, dalla Milano rossonera, potrebbe arrivare.