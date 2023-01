Non rinnova e va via a zero: altro ‘assist’ alla Juve

I calciatori in scadenza di contratto possono attirare anche alcune big di Serie A. C’è un esterno in particolare che non dovrebbe rinnovare l’accordo

Si prepara a scaldare i motori il mercato dei calciatori che la prossima estate si muoveranno a parametro zero. Sono infatti svariati i big in scadenza contrattuale e che potrebbero far gola ai top club di tutta Europa.

Un mercato quello dei calciatori a titolo gratuito in cui anche la Juventus spesso si muove da grande protagonista: da Pogba a Pirlo, passando per i vari Rabiot, Ramsey, Di Maria, i nomi di prestigio, più o meno riusciti, sono parecchi. Nel folto elenco di giocatori che potrebbero lasciare i rispettivi club a parametro zero c’è anche Alejandro Grimaldo, laterale mancino di spinta ed enorme qualità tecnica, che negli ultimi anni al Benfica si è consolidato come uno dei migliori e più interessanti nel ruolo. Un nome che a scadenza a giugno 2023 fa gola a molti. L’ex catalano è stato accostato alla Juventus, oltre che all’Inter, ma anche ad Arsenal, Manchester City, Barcellona, club nel quale è cresciuto.

Calciomercato Juventus, Grimaldo non rinnova col Benfica: andrà via a zero

Nei meccanismi della Juventus, a maggior ragione col passaggio alla difesa a tre in pianta stabile, servirà ancora di più un laterale mancino di qualità capace di abbinare sia la fase offensiva che quella difensiva.

Alex Sandro, arretrato nella linea difensiva e complessivamente in calo da tempo, avrebbe quindi bisogno di un rimpiazzo di qualità. In merito al futuro di Grimaldo intanto arrivano notizie che potrebbero interessare la Juventus, così come altre squadre. Secondo quanto evidenziato da ‘Carpetas Blaugranas’ le trattative sono terminate: il mancino spagnolo non rinnoverà con il Benfica e uscirà quindi a costo zero in estate. Il Barça, secondo la stessa fonte, per il momento non ha più contattato il giocatore. Con un mancato prolungamento che quindi si avvicina, il profilo del classe 1995 nato a Valencia rischia di infiammare il mercato.