Lazio-Milan, assenza confermata: è UFFICIALE

Lazio-Milan chiude la 19esima giornata di Serie A, confermata però l’assenza di una pedina chiave: è ufficiale

A chiudere la 19esima giornata di Serie A, insolitamente di martedì, sarà il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan.

I rossoneri sono chiamati al riscatto dopo un inizio 2023 complicato, con la prematura eliminazione dalla Coppa Italia e la sonora sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. I biancocelesti invece, puntano a non perdere terreno dalle dirette avversarie per la corsa Champions League. I tre punti garantirebbero infatti agli uomini di Sarri di agganciare l’Inter e la Roma al terzo posto. Il Milan invece staccherebbe i cugini di 4 lunghezze portandosi a 9 punti di distanza dal Napoli capolista.

Lazio-Milan, i convocati di Sarri: assente Immobile

All’Olimpico però ci saranno diverse assenze da una parte e dall’altra. In casa Milan, oltre a Maignan, mancherà anche Theo Hernandez, che non è partito per Roma con il resto della squadra e non sarà quindi a disposizione di Pioli.

Anche la Lazio però non potrà contare su uno dei suoi giocatori più importanti. Confermata infatti l’assenza di Ciro Immobile, che non è stato convocato da Sarri per la gara di stasera. Nell’elenco dei 23 convocati biancocelesti non rientra neppure il difensore spagnolo Gila.

Questi i convocati di Sarri:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.