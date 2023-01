CM.IT | Tegola Milan: Pioli perde un titolarissimo per la Lazio

La squadra rossonera dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti, alla vigilia del match di campionato contro i biancocelesti

Non c’è pace per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan perde un’altra pedina chiave del suo scacchiere. Non ci sarà per il match di domani sera contro la Lazio.

A dare forfait in casa rossonera, proprio prima della partenza per Roma, è Theo Hernandez. Il terzino mancino non è stato convocato a scopo precauzionale a causa di un problema muscolare. Come appreso da Calciomercato.it, il francese, che oggi si è allenato, si è fermato solo per un affaticamento. Pioli e il suo staff hanno deciso non rischiare: Hernandez resta così a Milano e salvo cambi di programma tornerà a disposizione già per la partita contro il Sassuolo di domenica.

Milan, momento no per Hernandez

Non è certo un momento facile per il Milan, chiamato a rialzarsi dopo il pesante ko contro l’Inter. Dovrà provare a farlo all’Olimpico, nell’ultimo match della diciannovesima giornata di Serie A, senza uno dei suoi leader.

Per il francese è davvero un periodo complicato. Oggi Pioli, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it, nel corso della conferenza stampa, aveva ammesso che il suo giocatore stesse bene nonostante qualche contraccolpo psicologico per via del ko in finale con la Francia. La decisione di non convocarlo è dunque arrivata dopo l’ultimo allenamento.

Hernandez avrà così modo di ricaricare le pile: dopo il Mondiale, d’altronde, il terzino non è riuscito mai a lasciare il segno, offrendo prestazioni davvero negative. Domani contro la Lazio toccherà, dunque, a Sergino Dest, che lo aveva già sostituito, senza sfigurare, nel secondo tempo della sfida contro il Lecce. Torna tra i convocati, dopo le buone sensazioni dei giorni scorsi, Rade Krunic. Restano out chiaramente Maignan, Ballo-Toure, Ibrahimovic e Florenzi.