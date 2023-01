Esonero UFFICIALE: Bielsa prima scelta in panchina

L’allenatore argentino si ritrova senza panchina da quasi un anno, dopo essere stato esonerato dal Leeds United

Si avvicina di minuto in minuto il possibile ritorno di Marcelo Bielsa in campo. Il tecnico argentino potrebbe così interrompere una lunga astinenza che lo vede lontano da un campo di gioco dallo scorso febbraio 2021. A quasi un anno dall’esonero del Leeds, dunque, è pronto a salire in sella di un nuovo importante progetto.

Bielsa viene considerato da anni come uno dei personaggi più rivoluzionari nel mondo del calcio, sia per un’idea di gioco sempre moderna e spregiudicata, ma anche per la fortissima personalità. Un carattere non semplice da domare, come dimostrato dal precedente del 2016 con la Lazio quando – a soli due giorni dalla nomina come nuovo allenatore – decise di rassegnare le proprie dimissioni al presidente Claudio Lotito.

A riaccogliere ‘El Loco’, adesso, dovrebbe essere ancora una volta la Premier League. Nel pomeriggio, infatti, l’Everton ha annunciato ufficialmente l’esonero di Frank Lampard. Un periodo complicatissimo per l’allenatore inglese, già allontanato dal Chelsea due anni fa per i risultati deludenti raccolti in panchina. Stavolta è stata decisiva la sconfitta rimediata nello scontro diretto con il West Ham lo scorso sabato, che ha lasciato l’Everton all’ultimo posto in classifica con 15 punti insieme al Southampton.

Bielsa la prima opzione per l’Everton dopo l’esonero di Frank Lampard

Per cercare di risollevare al più presto una classifica che appare disastrosa, l’Everton avrebbe deciso di puntare tutto su Marcelo Bielsa.

Secondo quanto riportato ‘Mail Sport’, il club di Liverpool considera il tecnico argentino come il candidato numero uno da ingaggiare in panchina. In attesa di contatti ufficiali tra le parti, bisognerà valutare anche quella che sarà la volontà dello stesso allenatore. Bielsa ha infatti dimostrato nella sua esperienza sulla panchina del Leeds di avere le carte in regola per poter imporre la propria idea di calcio in un campionato competitivo come quello inglese. Tutto dipenderà comunque dalla volontà dell’allenatore e dagli stimoli che il progetto Everton saprà suscitare o meno per attrarre l’interesse di un tecnico imprevedibile come ‘El Loco’.