Cinquanta milioni in meno, così l’Inter perde Barella

Nicolò Barella potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione, cinquanta milioni in meno rappresentano una tentazione importante

L’Inter scende in campo domani contro l’Empoli per mantenere invariate le distanze dal Napoli, vittorioso sul campo della Salernitana.

I nerazzurri hanno il morale a mille dopo il successo in Supercoppa contro i cugini del Milan, anche se la festa è stata in parte ‘rovinata’ dalle notizie sul rinnovo di Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno ed ora si attende di conoscere il suo futuro. Skriniar vuole monetizzare al massimo il prossimo contratto e per lui è pronto un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione con il Psg. Come raccontato da Calciomercato.it, è difficile immaginare un addio già nel mese di gennaio con l’Inter che avrebbe difficoltà a rimpiazzarlo in pochi giorni.

Skriniar via a fine anno dunque, quando il suo potrebbe anche non essere l’unico addio. Già perché anche Nicolò Barella potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio. Il centrocampista sardo ha diversi estimatori e il suo futuro potrebbe essere intrecciato con quello di Bellingham.

Calciomercato Inter, Barella via: intreccio con Bellingham

Il centrocampista del Borussia Dortmund è ambito dai migliori club d’Europa ma la società tedesca lo valuta oltre cento milioni di euro. Ecco allora che il suo destino è la Premier League, campionato dove non si ha problemi a versare certe cifre.

Ed allora anche il Real Madrid è destinato ad arrendersi e mollare la presa sul 19enne inglese. Florentino Perez ha però pronta l’alternativa per accontentare Carlo Ancelotti, visto che a metà campo potrebbe registrare addii di peso a fine stagione (da Kroos a Modric). Il nome è proprio quello di Barella che, rispetto ai 120 milioni di Bellingham, potrebbe essere acquistato per circa 70 milioni. Questo il pensiero che, stando a quanto riferisce ‘elnacional.cat’, starebbe facendo proprio il presidente del Real Madrid, tentato dallo ‘sconto’ di cinquanta milioni di euro. Un intreccio che potrebbe portare Bellingham in Premier League e Barella via dall’Inter, con destinazione Madrid.