Emergenza totale per Spezia-Roma: fuori in sei

Emergenza totale in vista di Spezia-Roma: sono ben quattro gli assenti e due i calciatori in dubbio, allenatore in difficoltà

Sarà la partita delle assenze e non soltanto per Nicolò Zaniolo, rimasto a casa come da sua richiesta e destinato a lasciare Roma se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Spezia-Roma è un match che vedrà mancare diversi giocatori. E’ Luca Gotti a dover fare i conti con una vera e propria emergenza, non certo agevolata dalla cessione di Kiwior, pronto a trasferirsi in Premier League e ad indossare la maglia dell’Arsenal. I liguri, attualmente quattordicesimi in classifica con nove punti di vantaggio sulla terz’ultima, dovranno fare i conti con diversi forfait tra infortuni, squalifiche e calciatori non ancora pronti a dare il proprio contributo in casa. E’ questo il caso, ad esempio, del nuovo arrivato Krollis a corto di preparazione come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza: “E’ come se fosse a luglio, al terzo giorno di preparazione. Si fa fatica anche a pensare di buttarlo dentro, vista la situazione”.

Niente Krollis, quindi, ma soprattutto niente Nzola: l’attaccante è stato costretto a dare forfait a causa di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Un problema che lo costringerà a circa 10 giorni di assenza e che aggrava una situazione già complicata sul fronte assenze per lo Spezia. Non sarà del match anche Simone Bastoni, costretto ad operarsi dopo la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro e fuori causa per circa due mesi.

Spezia-Roma, Gotti in emergenza: quante assenze

Oltre agli infortunati (c’è anche il lungodegente Zoet), lo Spezia deve fare i conti anche con la squalifica di Nikolau e con le condizioni fisiche non perfette di Zurkowski. Anche il polacco ha qualche problemini fisico ma Gotti conta di averlo comunque a disposizione.

Situazione comunque non semplice per la formazione ligure che dovrà fare di necessità virtù e provare a frenare la Roma di Mourinho e Dybala, ma senza Zaniolo.

Probabili formazioni Spezia-Roma:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. All. Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho