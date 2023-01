Colpo di scena Conte, firma e doppio colpo: Juve sorpresa di nuovo

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Antonio Conte che interessano inevitabilmente i bianconeri. C’entra anche la Roma.

Tempo di vigilia per la Juventus, che contro l’Atalanta proverà a risollevare la china, dopo la decisione di infliggere ai bianconeri 15 punti di penalizzazione. Classifica letteralmente stravolta per la “Vecchia Signora”, con Allegri che sarà chiamato a provare a tenere incollati i vari pezzi di un mosaico sempre più complesso.

Il tecnico livornese è stato confermato al timone della panchina della “Vecchia Signora” almeno fino a stagione. La sensazione, però, è che qualora non dovesse arrivare almeno un trofeo, un eventuale ribaltone in panchina non sarebbe affatto da escludere. Il tutto, ovviamente, al netto del possibile intervento dell’UEFA, che non è affatto da escludere. Spifferi sempre più insistenti hanno accostato alla panchina della Juventus Antonio Conte, il cui ritorno non è affatto da escludere. L’ex tecnico bianconero, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, Zaniolo-Pedro Porro: il Tottenham convince Conte così

Fino a questo momento Conte ha rispedito al mittente le varie offerte di rinnovo messe sul piatto dal Tottenham, al quale nelle ultime settimane non ha lesinato frecciate di un certo tipo. Che possano essere preludio ad un addio, non è da escludere. Gli Spurs, però, non si danno per vinti, e puntano a trovare un accordo per il prolungamento del contratto di Conte, al quale vorrebbero regalare almeno due innesti a stretto giro di posta.

Stando a quanto riferito da Team Talk, infatti, il Tottenham starebbe intensificando i contatti per Zaniolo e Pedro Porro, individuati come i due obiettivi da consegnare a Conte per provare a convincerlo, nell’ottica del lungo periodo, a restare sulla panchina del Tottenham. Ricordiamo che Pedro Porro ha una valutazione data dalla sua clausola rescissoria, che si attesta sui 45 milioni di euro, al di sotto dei quali lo Sporting CP non intende andare. Leggermente inferiore la cifra che potrebbe sborsare il club inglese per Zaniolo, che ha espresso il suo desiderio di cambiare aria. La Roma, però, non vuole fare sconti, e valuta il proprio esterno offensivo non meno di 35 milioni di euro.