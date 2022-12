La firma di Conte non arriva: ecco da cosa dipende

Tottenham sempre alle prese con il rinnovo di Antonio Conte, ma la firma ancora non arriva: ecco da cosa dipende

Non ci sono solo i giocatori in scadenza di contratto ad essere al centro del mercato, ma anche gli allenatori. Uno di questi è Antonio Conte, sotto contratto con il Tottenham sino al prossimo 30 giugno.

Il tecnico leccese è infatti legato agli ‘Spurs’ sino al prossimo giugno, ma il club londinese sta lavorando alacremente al prolungamento. Conte percepisce uno stipendio da 17 milioni di euro, ma il rinnovo non sarebbe una questione di soldi. Il patron Daniel Levy sarebbe infatti ben disposto ad alzare l’offerta e avvicinarsi addirittura ai 20 milioni di euro annui, come riferisce ‘Tuttosport’.

Conte, la firma dipende dalle garanzie di mercato

Se però il rinnovo non è una questione di soldi, qual è davvero il problema? Sicuramente non un discorso ambientale. Conte si trova benissimo a Londra e anche nello stesso ambiente ‘Spurs’.

Il vero problema, sottolinea il quotidiano torinese, è legato alle garanzie sul mercato. Competere con Manchester City, Chelsea e Liverpool è sempre più complesso, ma non solo. Il livello in Premier continua ad alzarsi. Ora anche l’Arsenal sembra inserirsi prepotentemente nel giro delle ‘contender’ e non va escluso come il Newcastle sia nelle mani di una proprietà che dispone di fondi sostanzialmente illimitati. Ecco perché Conte chiede garanzie sul mercato: servono quindi investimenti importanti per provare a vincere. Senza di questi il tecnico potrebbe decidere di cambiare aria. Allora nel caso cosa potrebbe riservare il futuro? Per lui si è parlato di un nuovo ritorno in Serie A, magari alla Juventus, ma molto dipenderà dai risultati raggiunti da Allegri oltre che dalle richieste dell’ex ct della Nazionale. Lo stipendio percepito da Conte è, appunto, altissimo e in più il tecnico vorrà garanzie importanti sul mercato.

Nel frattempo però si torna in campo e, alla vigilia della sfida contro il Brentford, Conte in conferenza stampa ha ribadito di trovarsi bene al Tottenham: “Vorrei poterne non parlare perché dobbiamo affrontare partite importanti. Fatemi solo dire che sono felice al Tottenham, ho un ottimo rapporto con il club e parliamo ogni giorno. Sono certo che lo faremo anche per il mio contratto”.