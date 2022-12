Firma Conte, il tecnico svela: “Al lavoro per la soluzione migliore”

Calciomercato Juventus, le parole di Antonio Conte nell’ultima conferenza stampa: ecco quanto dichiarato dal tecnico del Tottenham.

Parlare di periodo delicato in casa Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Le note vicissitudini legate al tema plusvalenze non possono non essere prese in considerazione in questi atipici mesi invernali, nei quali Cherubini è anche chiamato ad operare un’oculata sessione invernale che risposta alle esigenze di Max Allegri.

Il futuro del tecnico livornese – anche grazie alla clamorosa rimonta in campionato derivante dal pilottò di sei successi consecutivi – non è più in discussione. Forte del ricco contratto al quale è legato alla “Vecchia Signora” per altre due stagioni e mezzo, sembra piuttosto difficile ipotizzare un ribaltone in panchina. Tuttavia, alla Juve sono tendenzialmente i risultati ad orientare le scelte, e le vittorie. Inevitabile, dunque, che sia ritornato in auge il profilo dell’allenatore che ha contribuito in maniera determinante all’epopea vincente della Juve, propiziandone il cammino iniziale. Ci stiamo riferendo, ovviamente, ad Antonio Conte, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro sebbene il Tottenham lo abbia già ingolosito con un’offerta di rinnovo allettante.

Calciomercato Juventus, Conte e il suo futuro: le parole del tecnico

Il contratto di Conte con gli “Spurs” scadrà la prossima estate. L’obiettivo della dirigenza del Tottenham è quella di trovare un accordo in tempi relativamente brevi per iniziare a programmare con maggiore chiarezza le mosse future.

Al di là di qualche timido spiffero, al momento quello del Conte back non è ancora diventato un tema caldo per la Juventus. Potrebbe diventarlo in futuro, nel caso in cui la compagine di Allegri non dovesse confermare il proprio smagliante periodo di forma. A quel punto, però, Conte potrebbe aver già trovato l’accordo con il Tottenham.

Della sua situazione contrattuale il tecnico salentino ha parlato nel corso dell’ultima conferenza stampa di presentazione alla sfida del Boxing Day contro il Brentford. Ecco le sue parole: “Non vorrei parlare in futuro di questo argomento in conferenza stampa perché penso che sia più importante la partita che andremo a giocare, in questo caso contro il Brenford. Sono davvero felice in questo club, ho un ottimo rapporto con tutti e sono contento di lavorare qui. Parliamo ogni giorno e cerchiamo di trovare in ogni situazione la soluzione migliore. Ma penso che abbiamo sei mesi per stare insieme, per goderci la situazione per poi trovare la soluzione migliore. Ma sono davvero felice qui, e questo è molto importante per me.”