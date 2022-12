Conte ci ricasca: offerta super, risposta a sorpresa

Il destino di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham resta ancora in bilico. Come stanno le cose per il futuro dell’allenatore

Antonio Conte fa sempre parlare di sé in ottica calciomercato e soprattutto per quanto riguarda il suo futuro, più o meno con le stesse modalità.

L’attuale contratto del tecnico con il Tottenham scadrà alla fine dell’attuale stagione e gli Spurs stanno cercando in tutti i modi di rinnovare il suo contratto. Infatti, i londinesi hanno messo sul piatto un aumento di un milione di sterline a stagione, pur di ottenere il prolungamento dell’attuale accordo. In molti, erano convinti che l’ex centrocampista della Juventus si facesse convincere dalle motivazioni economiche messe sul piatto dalla sua dirigenza, ma potrebbe non essere esattamente così. Infatti, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, Conte starebbe attuando le medesime modalità attuate in passato sia con la Juventus, sia con l’Inter. Infatti, come scrivono in Inghilterra, il tecnico salentino ama mette pressione ai suoi club, affinché condividano i suoi stessi livelli di ambizione e per avere a disposizione la miglior squadra possibile, in ottica calciomercato. In Italia sono arrivati due divorzi, ma non è affatto scontato che anche in Premier League finisca così.

Conte tiene in ansia il Tottenham: le ultime novità

Le trattative tra Conte e il Tottenham sono andate avanti anche durante il Mondiale, ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

In ogni caso, i tifosi del Tottenham continuano ad amare il loro allenatore, capace di riportarli in Champions League durante la scorsa stagione e che quest’anno sta andando bene in Premier League. Daniel Levy, però, resta ottimista che arrivi un accordo alla fine, ma Conte non ha fretta. Vedremo come finirà questa vicenda, con gli Spurs che non hanno intenzione di perdere il loro riferimento per la guida tecnica. Le big di Serie A intanto monitorano la situazione, sperando che salti la permanenza dell’allenatore salentino salti definitivamente. Chissà che il destino e le sue scelte non riportino presto Conte in Italia, un’ipotesi che non può essere scartata.