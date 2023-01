Cessione Brozovic, cambia la formula: subito al Barcellona

Xavi non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista croato di proprietà dell’Inter

La lunga rincorsa del Barcellona alla ricerca di Marcelo Brozovic non si è ancora arrestata. Dopo la cessione a titolo definitivo all’Atletico Madrid di Memphis Depay, inizialmente accostato ai nerazzurri nell’ambito di un possibile scambio con il croato, non si placano le voci provenienti dalla Spagna.

Come raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, infatti, scartata l’opzione che portava al centravanti olandese, ai due club non rimangono altre soluzioni plausibili per uno scambio. Il profilo di Franck Kessie, particolarmente gradito all’Inter, non è considerato in uscita dal Barcellona. Sia per un discorso numerico che vede il centrocampo di Xavi con poche alternative in rosa, sia per la voglia di dimostrare le sue qualità anche nel campionato spagnolo da parte dell’ex rossonero.

Scoraggiata l’idea di uno scambio tra calciatori, Xavi non ha comunque rinunciato alla possibilità di ingaggiare il forte centrocampista nerazzurro. L’allenatore spagnolo vede infatti Marcelo Brozovic come il miglior erede possibile in circolazione di Sergio Busquets, giunto al suo ultimo anno di contratto con i blaugrana. Per questa ragione avrebbe chiesto al club di fare tutto il possibile pur di avere a disposizione entro il prossimo giugno il regista croato.

Calciomercato Inter, nuova offerta del Barcellona: Brozovic subito in prestito

Scartata la prima ipotesi che portava ad uno scambio, il Barcellona secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ avrebbe già pensato ad una nuova formula.

Il club blaugrana, consapevole della necessità dell’Inter di incassare altri 30 milioni di euro di attivo dal mercato entro il prossimo 30 giugno 2023, vorrebbe infatti proporre ai nerazzurri un prestito per Marcelo Brozovic con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione.

Attualmente si tratta dell’unica formula possibile che potrebbe garantire al Barcellona le prestazioni del centrocampista croato, considerata la stretta del fair play finanziario nei confronti della Liga che impone un mercato a costo zero al club di Joan Laporta. Un prestito che difficilmente verrà accolto dall’Inter, visto che si tratta di uno dei calciatori più importanti all’interno della rosa allenata da Simone Inzaghi.