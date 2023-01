ESCLUSIVA | Rojo (Marca): “Xavi ha deciso tra Brozovic e Correa. Ecco il piano per Kessie”

Con il giornalista Luis Fernando Rojo, esperto degli affari di casa Barcellona, abbiamo fatto il punto sulle trattative con l’Inter

Rimangono ancora insistenti le voci di mercato che riguardano un affare incrociato tra Inter e Barcellona. Negli ultimi giorni in Spagna si è parlato parecchio di un possibile scambio tra le due società.

Dopo le smentite iniziali su un’operazione tra Correa e Depay della quale aveva parlato il giornalista spagnolo Gerard Romero, nella giornata di ieri ‘Marca’ ha parlato di una volontà del club blaugrana di arrivare a Brozovic offrendo ai nerazzurri il cartellino di Memphis Depay.

Un’opzione che ai microfoni di Calciomercato.it Luis Fernando Rojo, giornalista di ‘Marca’ che ha riportato la notizia, ha ribadito fermamente: “Xavi non vuole Correa, ma ha fatto capire al club che vuole Brozovic”.

Cosa sarebbe disposto a fare Xavi pur di arrivare a Brozovic considerando il possibile addio di Busquets a costo zero il prossimo giugno?

“E’ un calciatore che gli piace tantissimo, sa che quella posizione rimarrà scoperta per la prossima stagione. Si sta parlando anche di altri nomi come Zubimendi o Ruben Neves, ma sono opzioni care ed è complicato trovare questo sostituto. Vedono in questa opzione con i nerazzurri – con Memphis Depay che se ne va e l’Inter che realmente lo vuole – un modo per avere Brozovic. Non so se subito in questo mercato, o pensando già al futuro. Ma posso assicurare che il croato piace tanto”.

Un altro nome accostato al Barcellona è quello di Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea…

“Sia Jorginho che Kanté non andranno al Barcellona. Kanté non interessa, sia per un discorso anagrafico ma anche per i tanti problemi fisici che ha avuto di recente, senza mettere in dubbio le sue qualità. Jorginho è stato proposto, ma non sono interessati, non è il profilo che stanno cercando”.

Calciomercato Inter, scartato lo scambio Brozovic-Kessie: “Il Barcellona non vuole forzare la cessione”

Tornando al possibile affare tra Inter e Barcellona per Brozovic, è più probabile uno scambio con Kessié o Depay?

“In questo momento Kessié non se ne vuole andare e il Barcellona non vuole forzare la sua cessione. Poi ad oggi non ci sono tante alternative in mezzo al campo, quindi avrebbero dei problemi. E’ vero che non sta rispettando le attese nei suoi confronti, ma lo vogliono tenere in rosa. Visto che anche il calciatore non se ne vuole andare, questa opzione viene scartata”.

Mentre per il prossimo giugno…

“Il discorso sarebbe diverso in estate, il club potrebbe aprire ad una cessione di Kessié. Hanno un vantaggio, che tutto il ricavato dalla sua cessione è plusvalenza. Ha tanto mercato e ci sono dei club disposti a pagare per lui. Considerando la situazione economica del Barcellona che rimane delicata, credo che questo sarà un fattore importante a meno che Kessié non faccia ricredere tutti. Ma ad oggi è difficile, Busquets, Pedri e Gavi stanno attraversando un gran momento e sono stati fenomenali in Supercoppa”.

Esiste un piano alternativo a Brozovic?

“Nel Barcellona sanno che il costo di Brozovic sarebbe elevato. Una cosa è ciò che vuole il Barcellona e un’altra quello che si può fare”.

Depay invece rimane in uscita. E’ un nome spendibile per l’Inter in questo gennaio?

“Il Barcellona sta parlando con più club, quattro nello specifico tra cui Inter e Atletico Madrid. Da lì bisogna capire come si risolve, i miei colleghi mi dicono che l’Atletico è in vantaggio e ha già un accordo con il calciatore. Ma anche l’Atletico dovrà pagare, il Barcellona non regalerà Memphis ed esige il pagamento del cartellino. Da qui a fine anno guadagnerebbe 6 milioni, ma il Barcellona potrebbe investire solamente il 40% dell’ingaggio risparmiato per il FFP, quindi parliamo di 2,5 milioni. Con questa cifra nel club pensano di non poter fare grandi cose, quindi non vogliono regalare Memphis, per di più ad un rivale diretto senza avere un’alternativa. Chi lo vuole dovrà pagare”.

Infine, il Barcellona sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito per sei mesi a gennaio, rinnovando di un altro anno il suo contratto?

“Molto complicato, o viene venduto adesso a titolo definitivo o va via a costo zero il prossimo anno e rimane a disposizione di Xavi fino a giugno”.