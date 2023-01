Arriva il verdetto: Juventus a rischio penalizzazione immediata

Giornata campale per la Juventus, con la Corte federale che esaminerà l’ammissibilità dell’istanza della Procura: rischio penalizzazione

La partita più importante per i bianconeri si giocherà fuori dal campo ed oggi sarà una giornata fondamentale in questo senso. La Corte federale esaminerà e poi si esprimerà sull’ammissibilità dell’istanza presentata dalla Procura di Chiné.

Nel corso dell’Inchiesta Prisma, secondo la procura federale, sono emersi nuovi elementi sufficienti per la riapertura del processo sulle plusvalenze che coinvolgerebbe nuovamente la Juventus. Alle 12.30 di oggi, la Corte federale d’Appello a sezioni unite deciderà se assolvere nuovamente i bianconeri per la questione plusvalenze oppure se verrà aperto un nuovo processo. A spaventare la società piemontese è proprio questa seconda eventualità, in cui il rischio maggiore è quello di ricevere dei punti di penalizzazioni ad effetto immediato: la situazione.

La Juventus e il rischio penalizzazione: in quali casi può accadere

Sono due mesi ormai che si parla di “cosa rischia la Juventus“, passando in rassegna gli scenari più disparati: oggi la Corte federale d’Appello metterà il primo paletto necessario per comprendere realmente la situazione.

La prima tappa, come detto, riguarda la riapertura o meno del processo sulle plusvalenze. Nel caso in cui il dispositivo dei giudici accolga l’istanza presentata dalla Procura di Chiné, allora si paventerebbero due scenari a carattere generale. Il procuratore Chiné, con la riapertura del processo, procederebbe alla richiesta di sanzioni per la Juventus e gli altri club coinvolti: questa potrebbe essere identica a quella presentata per il primo processo, cioè multe per i club e inibizioni di 12 mesi per i dirigenti coinvolti. Il secondo scenario è quello più ‘pericoloso’ per la ‘Vecchia Signora’.

Non è impossibile, infatti, che Chiné – alla luce dei nuovi elementi a sua disposizione – possa chiedere sanzioni più pesanti per la Juventus e gli altri club coinvolti. L’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che definisce le violazioni in materia gestionale ed economica, prevede una penalizzazioni in punti (e nei casi più gravi anche la retrocessione) qualora l’illecito sia stato fondamentale per l’iscrizione al campionato. Una eventuale penalizzazione avrebbe effetto immediato, anche se la Juventus e gli altri club potrebbero fare ricorso al Collegio di garanzia del Coni. In tutto questo, resta da monitorare la situazione relativa alla Carta Ronaldo, che prescinde dalla questione plusvalenze.