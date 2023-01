Mossa a sorpresa per la panchina: rispunta Zidane

Zinedine Zidane senza squadra è un’opportunità per diversi club a livello internazionale. Ora spunta un club particolarmente interessato

Zinedine Zidane non è un allenatore come gli altri e soprattutto uno come lui senza squadra rappresenta un’occasione da non perdere per tutti quei club che hanno intenzione di stravolgere la propria guida tecnica e affidarsi al francese.

Le sue capacità di gestione, il fiuto per la vittoria e anche l’intuito nella lettura della partita li ha dimostrati da calciatore e sulla panchina del Real Madrid, ora probabilmente è arrivato il momento di farlo anche altrove. Dopo troppo tempo senza squadra, Zidane avrebbe voglia di accettare una nuova panchina e mettersi alla prova, ma deve essere un progetto che parta per vincere e con calciatori all’altezza della prova. Il tecnico ha aspettato per diverso tempo la Nazionale francese, rifiutando anche l’ipotesi PSG, ma dopo il Mondiale la Federazione ha deciso di proseguire con Didier Deschamps. Si è parlato tanto anche di Juventus, ma i bianconeri per il momento vanno avanti con Massimiliano Allegri, senza intenzione di stravolgere la guida tecnica. Per queste ragioni, sta spuntando all’orizzonte un nuovo club che sta vivendo un momento non semplice, ma le cui ambizioni restano di certo immutate.

Chelsea sulla graticola: Zidane per la Champions

Il periodo del Chelsea, nonostante i tanti acquisti e i moltissimi milioni spesi sul calciomercato, non è di certo soddisfacente.

I Blues si trovano al decimo posto in Premier League: se la vittoria del titolo nazionale ormai è lontanissima, anche la zona Champions League è particolarmente lontana (10 punti) e con tante squadre nel mezzo che comunque non faranno sconti. Secondo quanto riporta il ‘Daily Express’, quindi, Zidane potrebbe essere la soluzione. L’ipotesi è circolata già negli scorsi giorni e ve ne abbiamo dato conto, ma ora è stato precisato un altro fattore fondamentale. Gli ottavi di Champions League, infatti, sono l’appuntamento fondamentale, ma guardando oltre i Blues devono trovare il modo di partecipare alla prossima edizione. Se non si dovesse qualificare il Chelsea, infatti, potrebbe incorrere anche in diversi problemi con il Fair play finanziario. Non c’è possibilità di fallire e Zidane potrebbe essere la risorsa fondamentale per ribaltare una stagione che pare maledetta.