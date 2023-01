Zidane-Juventus, telenovela (in)finita: “Mega offerta sul piatto”

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro di Zinedine Zidane rischiano di cambiare le carte in tavola.

La sconfitta rimediata al “Maradona” contro il Napoli ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive della Juventus, contribuendo molto probabilmente a scrivere la parola fine alle velleità Scudetto degli uomini di Allegri.

Gli Azzurri si sono dimostrati letteralmente superiori, surclassando Di Maria e compagni dal primo all’ultimo minuto. Nel post partita Max Allegri ha provato a proiettarsi alle prossime sfide che attendono la “Vecchia Signora”, ma la sensazione è che la Juve abbia gettato forse una chance irripetibile. Dopo gli otto clean-sheet consecutivi, dunque, “Madama” si è riscoperta incredibilmente fragile ed abulica, con il futuro del tecnico livornese che è ritornato prepotentemente in discussione.

Calciomercato Juventus, il Chelsea rompe gli indugi per Zidane

Salvo clamorosi colpi di scena, i discorsi per un’eventuale ribaltone in panchina potrebbero essere posticipati in estate. Nel caso in cui la Juventus non dovesse fare molta strada in Europa, è chiaro che la posizione di Allegri si ridimensionerebbe in modo importante. L’ex allenatore del Milan – va ricordato – è comunque “blindato” da un contratto fino al 2025, a circa 9 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Ma si sa, alla Juve sono i risultati che contano. Ragion per cui, sorprendono fino ad un certo gli ultimi spifferi che hanno accostato nuovamente Zidane e Conte ai bianconeri.

Dopo il burrascoso epilogo della telenovela con la Federazione francese, Zizou è ancora alla ricerca di una nuova panchina su cui potersi rilanciare. Accostato a più riprese alla Juventus, l’ex allenatore del Real Madrid sarebbe finito in maniera importante nel mirino del Chelsea. A tal proposito, occhio alle indiscrezioni rilanciate da Eduardo Inda ad “El Chiringuito”: “Zidane ha un’offerta importante da parte di un club inglese, nel caso specifico del Chelsea. I Blues hanno un allenatore che sta deludendo molto, e che potrebbe essere esonerato. La scommessa Potter, fino a questo momento, non ha pagato.”

Inda si è spinto oltre, svelando anche l’offerta con cui i londinesi potrebbero affondare il colpo per Zidane: “Zizou diventerebbe l’allenatore più pagato, con il francese che verrebbe pagato 50 milioni lordi a stagione.”