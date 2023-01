Zidane cerca casa a Torino: già firmato il nuovo accordo

Zinedine Zidane al centro delle voci di mercato tra Francia, Psg e Juventus: l’allenatore, intanto, ha già firmato un nuovo accordo

Il tonfo di Napoli può rappresentare lo spartiacque per il futuro della Juventus. Il club bianconero è atteso in settimana dall’insediamento del nuovo Cda, mentre per l’area sportiva qualsiasi decisione sarà rimandata con ogni probabilità al termine del campionato.

Allegri confermato quindi alla guida della squadra, nonostante il 5-1 preso al ‘Maradona’ e la zona scudetto lontana dieci punti. Qualsiasi riflessione sarà rimandata al termine della stagione, quando non è da escludere novità importanti dal punto di vista dirigenziale e tecnico. Sarà proprio a giugno che la Juventus rifletterà, risultati alla mano, sulla posizione di Allegri con un addio dato come possibile se anche quest’anno non si porteranno a casa trofei.

Tra i nomi per la panchina bianconera c’è in primo piano quello di Zinedine Zidane. Persa l’occasione, almeno per il momento, di sedersi sulla panchina della Francia, l’ex Real Madrid vuole rimettersi in gioco e le due possibili destinazioni sono Juve e Paris Saint-Germain. Proprio su Zidane arrivano importanti novità: firmato il nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, Zidane ha già firmato

L’intesa riguarda la Z5Sport, la catena di centri sportivi che porta la firma proprio di Zidane. Operativi dal 2016 a Torino, stando a quanto riferisce ‘Chafarderias’, è stato siglato l’accordo anche per una nuova sede nel parco industriale di Aix-en-Provence des Milles e a Istres.

Ma non è tutto perché, tornando alla Juventus, sarebbero proprio i bianconeri la destinazione preferita da parte di Zidane che, in virtù questo, si starebbe già muovendo alla ricerca di una casa a Torino, stando a quanto riferisce ‘diariogol.com’. Insomma un segnale abbastanza chiaro della voglia del francese di diventare il nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione. Una possibilità concreta se Allegri non dovesse riuscire quanto meno a portare a casa qualificazione in Champions e un trofeo tra coppa Italia ed Europa League. La Juve è pronta ad un nuovo corso societario: per la panchina si riscalda Zidane.