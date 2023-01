Ennesima tegola prima della Juve: bomber KO

Nuova tegola prima della sfida contro la Juventus, l’allenatore annuncia l’infortunio del bomber

La 19esima giornata di Serie A ha in programma tanti big match. Uno dei quali, sicuramente, è la sfida dell’Allianz in programma tra Juventus e Atalanta, in programma domenica alle 20.45.

Da un lato i nerazzurri, reduci da tre vittorie consecutive (considerando la Coppa Italia) e con 17 gol segnati in questo 2023. Dall’altro lato i bianconeri, chiamati a rilanciarsi dopo la sonora debacle del Maradona contro il Napoli. La gara però potrebbe perdere diversi protagonisti. In casa Atalanta infatti mancherà lo squalificato Koopmeiners, ma l’olandese, perno della mediana nerazzurra, potrebbe non essere il solo assente di rilievo.

Juve-Atalanta, anche Zapata a rischio: problema muscolare

Nelle scorse ore, prima della sfida contro lo Spezia in Coppa Italia, l’Atalanta ha comunicato come Davide Zappacosta sia stato costretto a fermarsi per una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro.

L’esterno non sarà certamente tra i protagonisti della sfida di Torino, ma potrebbe non essere il solo assente. Durante la partita contro lo Spezia, sul risultato di 3-2, Gasperini è stato costretto a sostituire Scalvini dopo aver accusato un problema al ginocchio. Difficile quindi che il difensore possa essere della partita. Stesso discorso anche per Duvan Zapata. Lo stesso Gasperini, in conferenza stampa al termine del match, ha annunciato come l’attaccante colombiano abbia accusato un problema muscolare: “Per Duvan potrebbe trattarsi forse di stiramento. Non so se lo recupereremo per domenica” ha annunciato il tecnico nerazzurro. Nello specifico si tratterebbe di un risentimento muscolare all’altezza dell’anca: il giocatore sarà valutato nelle prossime ore. Lo stesso allenatore ha parlato anche del mercato legato al colombiano: “Se può partire? Mi da molto fastidio questa cosa. Ora abbiamo Hojlund che sta facendo bene e quindi Zapata può partire? Credo sia una cosa molto brutta. L’altra sera lo sono andato ad abbracciare perché era triste, ha fatto tanto per questa squadra”.