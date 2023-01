A Sarri basta Felipe Anderson: biancocelesti ai quarti

Coppa Italia, la Lazio supera il Bologna per 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson: biancocelesti ai quarti

Minimo sforzo, massimo risultato. La Lazio supera il Bologna in casa per 1-0 nel secondo dei tre match di giornata di Coppa Italia e attende la vincente della sfida tra Juventus e Monza per capire chi sarà la sfidante ai quarti di finale.

Prima della gara, commovente omaggio a Sinisa Mihajlovic, alla presenza dei familiari e con striscioni in Curva Nord. rete decisiva arriva poco dopo la mezz’ora. Pedro sfrutta un’incertezza del giovane Sosa, ruba palla al difensore centrale uruguayano, entra in area di rigore dalla destra e serve in mezzo Felipe Anderson che non ha difficoltà ad insaccare a porta vuota. E’ la rete che decide il match, anche se il risultato sta piuttosto stretto ai padroni di casa.

Coppa Italia, la Lazio passa: ora Monza o Juventus

Nella ripresa i biancocelesti sfiorano più volte il raddoppio: l’occasione più clamorosa capita sulla testa di Milinkovic-Savic proprio ad inizio ripresa.

Il Bologna riesce a restare attaccato alla gara, ma non si rende sostanzialmente mai pericoloso. Una Lazio cinica passa così il turno e vola ai quarti di finale. Per gli uomini di Sarri è il secondo risultato di misura consecutivo dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Un’iniezione di fiducia in vista del Milan, che sfiderà i biancocelesti all’Olimpico martedì prossimo per il posticipo della 19esima giornata di campionato. Stop invece per gli uomini di Thiago Motta: passo indietro soprattutto dal punto di vista della proposta offensiva, con i felsinei sostanzialmente mai pericolosi.

Lazio-Bologna 1-0

Marcatori: Felipe Anderson al 33′