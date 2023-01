Occasione low-cost dalla Francia, Mourinho lancia la sfida

Roma, occasione a basso prezzo dalla Francia: giallorossi vigili, Mourinho pronto a lanciare la sfida

Una situazione sempre più spinosa. Rick Karsdorp è ormai un separato in casa nella rosa della Roma. Come vi abbiamo raccontato, l’olandese ha rifiutato Monza e Salernitana, ritenendole un downgrade per la sua carriera e solo una proposta economica sostanziosa potrebbe fargli cambiare idea.

Per il giocatore l’ipotesi Juventus è ancora in piedi, ma non vanno accantonate nemmeno le opzioni che riguardano l’estero. Southampton, ma soprattutto Fulham restano ipotesi concrete. La Roma però, considerando che il giocatore è nella lista dei cedibili, si sta guardando intorno per rafforzare la corsia di destra e regalare a Mourinho un nuovo innesto. E uno dei nomi che il club starebbe prendendo in considerazione è l’esperto Hamari Traore.

Roma, idea Traore per la fascia: piace anche al Lione

Terzino destro del Rennes e della nazionale del Mali, capitano di entrambe le compagini, Traore è un giocatore veloce e di spinta, che bene si adatterebbe a ricoprire il ruolo di quinto nello scacchiere del tecnico di Setubal.

Un ruolo che il classe 1992 sta ricoprendo anche ora al Rennes e proprio in quella posizione ha giocato (e deciso) l’ultima gara di campionato vinta dai bretoni contro il Psg con un suo gol. Traore, che si è man mano consacrato come uno dei migliori terzini del campionato francese, è sotto contratto sino a giugno con il Rennes e ancora non ha prolungato il proprio contratto. Per questo il giocatore rappresenta un’occasione di mercato. I bretoni, nonostante l’importanza che il giocatore ricopre nella rosa del tecnico Bruno Genesio, non chiudono ad una cessione, anzi.

Come riferisce ‘Foot Mercato’, il club sarebbe disposto a cederlo a cifre tutt’altro che elevate per cercare di fare cassa ed evitare di perderlo a zero. La Roma è una delle società più interessati, ma i giallorossi devono prestare molta attenzione al Lione. Anche i transalpini infatti sono vigili su quella che è la situazione del giocatore africano, che ormai, arrivato a 30 anni, sarebbe a caccia dell’ultimo importante contratto della propria carriera.